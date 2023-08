Cazorla cumple su sueño: los detalles del fichaje más ilusionante del Oviedo

El fichaje de Santi Cazorla (Lugo de Llanera, 1984) por el Oviedo lo ha cambiado todo de un plumazo. Lo que sintieron los oviedistas cuando ayer, a media tarde, supieron que uno de los mejores futbolistas que han salido de la cantera azul vestirá la camiseta del Real Oviedo en el Carlos Tartiere es tan profundo que convierte esta temporada que acaba de empezar en algo muy especial y que ningún aficionado del conjunto carbayón querrá perderse. Que una superestrella del fútbol mundial, campeón de Europa con la selección española, leyenda del Arsenal y del Villarreal, no haya querido despedirse del fútbol sin antes cumplir el sueño de jugar en el Oviedo es un gesto que demuestra una vez más que el azul es un club diferente y que deja huella para siempre.

La puesta en escena de esta operación ha estado cuidada al milímetro por el Oviedo, que eligió a otro ilustre oviedista, el cantante Melendi, para darla a conocer: "Queridos oviedistas, me ha llegado una carta del club, me la ha enviado Martín (Peláez, el presidente), me emociona mucho", comenzó el popular vocalista. A continuación, en un vídeo hecho público por el club, Melendi leyó la misiva firmada por el propio Real Oviedo. En ella se agradece al futbolista la decisión de regresar: "Tu vuelta es el triunfo de todo aquel que creyó y que nos mantuvo con vida". Más adelante, el club le agradece la "valentía" de haber dado este paso: "Has tenido la inmensa valentía de querer volver, sin nada que ganar, sin nada más que demostrar; con los deberes hechos, con tu nombre brillando entre las estrellas. Y lo haces bajándote de ese cielo con la infinita humildad de ser uno más".

Cazorla se marchó del Oviedo tras cumplir su etapa juvenil, en la temporada 2003-04, con destino al Villarreal, acompañado por su hermano Nando, que también se incorporó al club castellonense. Allí, lejos de casa, este futbolista pequeño (mide 1.65) y habilidoso, empezó a demostrar que estaba entre los elegidos para ser uno de los grandes de este deporte. El Villarreal le cedió al Recreativo de Huelva, donde también rindió a gran nivel, para después regresar, debutar con la selección española y ganar la Eurocopa de 2008. El Málaga le llamó para formar uno de los mejores equipos de su historia y después se unió al Arsenal, adonde llegó en 2012 y de donde se fue en 2018 convertido en uno de los grandes del histórico club londinense. Regresó al Villarreal, donde volvió a rendir a gran nivel, antes de emprender la aventura del fútbol árabe, en el Al-Sadd qatarí. También de allí se fue aplaudido por la afición después de tres años desplegando su magia en ese fútbol emergente.

Esta carrera, tan llena de gloria y de títulos, también ha tenido un reverso amargo, el de las lesiones, que amenazaron con poner fin antes de tiempo a una trayectoria a la que aún le faltaban varios capítulos. Las imágenes que llegaban de su lesión en un tobillo hicieron temblar a todos los que le apreciaban, pero él siguió adelante y volvió a ganarse el aplauso del público. Si bien, la ovación más grande está aún por llegar y se la dará el Tartiere cuando le vea por fin vestido de azul.