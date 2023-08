Euforia azul por Cazorla: "Tuve que ponerme las gafas de sol, se me llenaban los ojos de lágrimas"

La palabra "ilusión" fue ayer por la tarde la más repetida entre los oviedistas. Los grupos de WhatsApp y las redes sociales de los seguidores del conjunto carbayón echaban humo ante una noticia que llevaban mucho tiempo esperando. Las ganas de que este fichaje se hiciera realidad eran tantas que muchos no pudieron evitar emocionarse. La presidenta de la Peña Olivares, María Álvarez, era una de ellas: "Estoy tan contenta que no me lo creo, esta es la mayor alegría que tenemos en mucho tiempo; estaba en el autobús cuando me enteré de que venía Cazorla y tuve que ponerme las gafas de sol porque se me llenaban los ojos de lágrimas. Esto nos genera a todos mucha ilusión, cuando venga al Tartiere se va a notar", asegura.

Pero si hay un sitio donde esa felicidad era total ayer ese era Lugo de Llanera. Allí, en la Peña Lugo de Llanera, su presidente, José Luis Delgado, califica el fichaje como una "satisfacción enorme": "Cazorla es nuestro socio de honor y con el arraigo que tiene al pueblo esto es tremendo, su carrera ya la tiene hecha, siempre decía que quería que su hijo Enzo lo viera con la camiseta del Oviedo y, por fin podrá ser. Él es cantera y eso se nota por las condiciones en las que viene. No podemos estar más contentos", insiste Delgado. "Este fichaje es una alegría inmensa", dice Miguel Ángel Fradejas desde la Peña Azul Lugones: "Tenía la esperanza de que viniera, como todos los años, pero es verdad que esta vez al terminar contrato parecía todo más real, era como que de verdad podía suceder", relata el presidente de la peña, añadiendo que, "si Cazorla viene en buenas condiciones físicas", se convertirá en el "capitán general de Segunda División". Y es que considera que lo que el futbolista asturiano puede aportar es mucho: desde calidad y experiencia en el vestuario hasta ilusión y esperanza en las gradas. María Joglar, presidenta de la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (APARO) es una de las muchas personas que opinas así: "La llegada de Cazorla nos da mucho, tanto a nivel deportivo como social. Por un lado, la veteranía que tiene y su experiencia van a ayudar al equipo. Y, por otro lado, a los aficionados nos da una la alegría tremenda. De hecho, hoy (por ayer) solo se habla de su fichaje", apunta Joglar. Para Ramón Martínez, de la Peña Azul Castrillón, el fichaje de Cazorla también va a sumar, y mucho. "Estoy muy contento de que venga. Es un futbolista que puede aportar muchísimo por lo bien que juega y la calidad que tiene. Además, estoy seguro que en un mes habrá nuevos socios gracias a su llegada", dice, al tiempo que admite que "Pachuca está invirtiendo mucho más de lo que realmente pensábamos todos los oviedistas que haría". "Cazorla nos va a hacer creer, disfrutar y olvidarnos del partido del otro día en Tenerife. Yo confío en el Oviedo y ahora más", añade Martínez, confiado de que los 38 años de Cazorla no son nada de lo que preocuparse. "El tema de la edad no es ningún hándicap. En Primera y en Segunda hay muchos jugadores de la misma edad o incluso más que juegan sin problema y a un gran nivel". Y es que, aún en el caso de que Cazorla pueda sufrir algunas lesiones, los pros son mayores que las contras. Incluso aficionados que tienen "el corazón partido" con esta incorporación, como sucede con Pepe Mosteirín, de la Peña El Cortijo, no dudan de que el llanerense ayudará de una u otra forma al club: "Me agrada que venga, pero tengo miedo que pueda pasar lo mismo que con Michu y que ya no nos rinda lo suficiente. A nivel futbolístico sabemos de su calidad, pero físicamente tendrá lesiones. Aunque es verdad que es una alegría que venga porque subirá la moral a toda la gente y a sus compañeros. Creo que el beneficio va a ser más moral que futbolístico", comenta. Aunque deportivamente todavía no se puede valorar su rendimiento, uno de esos beneficios que seguro será inmediato es el incremento en la venta de camisetas con el nombre de Cazorla a la espalda. "Yo nunca me pongo nombre en las camisetas, pero ahora creo que me lo voy a pensar. El espacio ya está reservado", dice Isi Roldán desde la Peña Orgullo Carbayón, que ya de paso saca el nombre de otro ilustre veterano: "Ahora que ya tenemos a Santi que traigan también a Mata".