Cervera habla por primera vez sobre el fichaje de Cazorla por el Real Oviedo: cómo se enteró, lo que habló con él, lo que piensa de su juego....

Álvaro Cervera atendió a los medios de comunicación después del último entrenamiento del equipo antes de jugar mañana (17.00 horas) ante el Racing de Ferrol. El técnico cántabro analizó, entre otros asuntos, el fichaje de Cazorla por el conjunto azul. Estas fueron sus respuestas sobre Cazorla, sobre el primer partido, sobre la posesión y sobre el rendimiento de algunos de sus futbolistas.

¿Cómo ha vivido el fichaje de Cazorla?

Yo no lo sabía, a mí me lo comunicaron cuando estaba ya más o menos todo decidido, que el club ya había hablado con el jugador. Es un jugador importante para el club, para la ciudad, para el entorno, para la afición y esperemos que nosotros, entre todos, podamos hacerlo que sea también importante para el equipo. Viene parado, creo que viene con alguna molestia y esperemos que con tiempo se recupere y pueda entrar en dinámica del equipo pronto, y echarnos un mano.

¿Ha hablado con él?

Lo saludé esta mañana. Hablé por teléfono con él porque lo conozco de hace tiempo.

¿Dónde lo ve en el equipo?

No lo sé. Hasta que no veamos el ritmo que tiene, la calidad que tiene no la va a perder nunca, tenga 38 o 45 años, va a depender del ritmo que pueda tener y dónde pueda jugar. Él ha jugado siempre de mediapunta, un poco tirado a banda izquierda, a pierna cambiada; yo creo que esas son las situaciones donde él mejor rinde.

¿Cómo ve físicamente a Mario Hernández?

Lo veo bien, es un jugador con mucho ánimo que da gusto estar con él y entrenar con él porque le pone mucho interés a todo lo que hace, pero me imagino que el partido se le haga largo. Él va a jugar porque podemos utilizar la baza de Oier, pero tenemos solo tres centrales y nos quedamos sin centrales. Tenemos que verlo y que coja minutos, juega muy bien al fútbol, Lucas quizás es más potente, más vertical, y él es un jugador que trata el balón de otra manera, también llega, es rápido, pero son diferentes con el balón. Uno es más directo y el otro más pausado.

¿Cómo se están adaptando Romario Ibarra y Alemao?

Es un fútbol diferente. Al que más le está costando es a Alemao porque, bajo mi perspectiva él piensa que es delantero centro y que solo hay que actuar cuando se tiene la pelota y en esta liga tan competitiva se le exige mucho más, se le exige con balón y sin balón y creo que eso a él le está costando un poco. Romario bien, es un extremo que a veces te sorprende por las cosas que hace y otras veces está quizás un poco más despistado, pero bien.

¿Le preocupa que se haya dejado de lado el partido con el fichaje de Cazorla?

Me preocupa todo. Realmente mi cabeza está en mañana a las 17.00 horas ganar el partido. Sé en el mundo que estoy, el fútbol de hoy en día, yo soy de otra escuela, pero entiendo y no puedo ir contracorriente, entiendo que se hable de todo menos del partido, yo sí que tengo el partido en la cabeza, es el que voy a intentar ganar, para nosotros es lo más importante, venimos de una derrota, además sin estar bien, siendo un equipo irreconocible con respecto al año pasado, que juegue para ganar y no para agradar. A lo demás no le doy mucha importancia.

¿Qué tiene que mejorar el equipo?

El otro día no sé cuántos pases dimos, una cantidad de pases horrorosa, todos en nuestro campo, si vosotros creéis que eso es posesión de balón, que eso es jugar a otra cosa son opiniones. Para mí si quieres dar pases, si quieres realmente ser bueno, los tienes que dar en el campo contrario, los pases en el campo contrario muchos de ellos de espaladas. No tenemos muchos jugadores que puedan recibir el balón de espaldas sin complicarnos la vida. Somos un equipo que tiene que ser más directo. El otro día tener la pelota por ahí me gustó poco. El gol viene de un saque de banda y el remate más peligroso viene de un córner. Luego ya no tiraron más. Limitando esas cosas, que nosotros las habíamos limitado, somos un equipo que incluso jugando mal no tiene por qué perder. Pero a lo mejor hay que partir otra vez de cero, quizás no de cero, pero no puede ser que en un saque de banda ida y vuelta te la pongan y venga un gol. Esas cosas el año pasado fuimos buenos porque esas conseguimos limitarlas sin jugar ni mejor ni peor, tendremos que hacerlo otra vez.

¿Qué perfil se puede reforzar?

A este equipo, bajo mi punto de vista, yo formo parte del club pero no soy el club, le falta un jugador que pueda combinar central y mediocentro, en el momento que no esté Luismo somos un equipo que ese futbolista no tenemos uno parecido, y creo que los centrales si tienes uno que te dé más versatilidad, que tengas dos por puesto, mejor. Lo demás tenemos más o menos gente en cantidad.

¿Qué le gustaría que se viera del Real Oviedo?

Me gustaría ver un partido donde el contrario no fuese protagonista, es un equipo que acaba de ascender, que viene con ánimo, ganaron la primera jornada al Elche, fueron protagonistas, ganaron, pudieron ganar mejor a un equipo que acaba de bajar de Primera. Que seamos nosotros los que, si de alguno lado tiene que caer la balanza que sea del nuestro, que no sea un partido que el que acierte de cara al gol gane el partido, me gustaría que si acertamos nosotros ganásemos. Que no pasara nada más y los tengamos controlados.

¿Qué destacaría del Racing de Ferrol?

Es un equipo que no renuncia a la pelota, no renuncia a la salida del balón, juega 4-3-3, tiene un punta de los que a mi me gusta, que no para de tirar desmarques, te lleva la defensa para atrás, hasta que ya no puede más, minuto 60 o 70, pero desmarque, desmarque, desmarque… Luego con el balón tienen cierto criterio, creo que han hecho un equipo muy apañado para esta categoría.

¿Cazorla y Seoane pueden ayudar a tener el balón más adelante?

Son jugadores que te dan un salto de calidad. Si me conoces a mí la posesión me… Si vamos tener el balón, crear peligro y que no nos creen peligro, no dudéis que vamos a tenerla, pero si vamos a tenerla para que salgamos en todas las estadísticas como equipo que tiene la pelota y el portero nuestro es el mejor, ya te digo que la posesión no me interesa para nada.