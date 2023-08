El empate ante el Racing de Ferrol no ha dejado buen sabor de boca en el oviedismo, tampoco en un Álvaro Cervera que analizó al término del partido lo que había sucedido en el terreno de juego.

Análisis del partido.

“Once contra once ellos han sido mucho mejor, pasaban con facilidad y no lográbamos robar. Nosotros no sabíamos pasarla. Cuando apretaban nos robaban. Han sido mejores. A partir de la roja la cosa cambia, tienes menos peligro atrás, pero nosotros seguimos con falta de algo para hacer daño. Si no es la velocidad de Viti… Nos falta algo para hacer daño. Nos sacamos centros claros, ni peligro”.

Indicaciones en la segunda parte.

“Normalmente salgo solo si veo que puedo hacer algo para mejorar. Estar por estar no me gusta. Pones nervioso. A raíz de la expulsión tuve que hacer cosas para que se note ser uno más. Pero no supe transmitirlo. Salvo la jugada del gol, que sí estaba previsto, que los interiores tiraran. Hicimos una y no más. O ellos acertaron o nosotros no supimos hacerlo”.

La imagen.

“Contento no estoy. Es complicado el fútbol, hay muchas maneras de ganar y la nuestra no es vistosa, pero lo que veo no me gusta. Hay cosas que sí, pero otras… Me gusta ganar duelos, robar, tener velocidad. Y hasta ahora no ganamos duelos ni ganamos en velocidad. Estoy convencido de que vamos a mejorar”.

Romario Ibarra.

“Lo ha intentado y ha hecho lo que ha podido, lo que le hemos dicho”.

Luismi.

“Lleva desde pretemporada con un golpe. Estuvo parado dos semanas y esta ha entrenado, pero con reservas. Le han infiltrado para poder jugar. Y tal y cómo estaba el partido, tenía que aparecer otro tipo de juego que no era el de él”.

Las jugadas polémicas.

“El penalti es clarísimo. Pero viene precedido de cosas que no hacíamos y ahora no estamos haciendo. Sacan de banda, dan un taconazo y córner. Es evitable, no es acierto del contrario. La roja me dicen que fue claro”.

Costas y su protagonismo.

“Es el que mejor salida tiene de balón y si el rival se encierra hay que intentar que salga. Peor contra once acababa en el portero y jugaba en largo. Nos conocen y buscan nuestras debilidades. Nosotros también debemos hacerlo. Las virtudes se nos ven menos”.