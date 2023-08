El entrenador del Real Oviedo es de los que dice lo que piensa, siempre y en todo momento. Esto es lo que dijo ayer en la rueda de prensa sobre algunos de sus futbolistas.

¿Cómo se están adaptando Romario Ibarra y Alemao?

Es un fútbol diferente. Al que más le está costando es a Alemao porque, bajo mi perspectiva él piensa que es delantero centro y que solo hay que actuar cuando se tiene la pelota y en esta liga tan competitiva se le exige mucho más, se le exige con balón y sin balón y creo que eso a él le está costando un poco. Romario bien, es un extremo que a veces te sorprende por las cosas que hace y otras veces está quizás un poco más despistado, pero bien.

¿Cómo ve físicamente a Mario Hernández?

Lo veo bien, es un jugador con mucho ánimo que da gusto estar con él y entrenar con él porque le pone mucho interés a todo lo que hace, pero me imagino que el partido se le haga largo. Él va a jugar porque podemos utilizar la baza de Oier, pero tenemos solo tres centrales y nos quedamos sin centrales. Tenemos que verlo y que coja minutos, juega muy bien al fútbol, Lucas quizás es más potente, más vertical, y él es un jugador que trata el balón de otra manera, también llega, es rápido, pero son diferentes con el balón. Uno es más directo y el otro más pausado.

¿Cazorla y Seoane pueden ayudar a tener el balón más adelante?

Son jugadores que te dan un salto de calidad. Si me conoces a mí la posesión me… Si vamos tener el balón, crear peligro y que no nos creen peligro, no dudéis que vamos a tenerla, pero si vamos a tenerla para que salgamos en todas las estadísticas como equipo que tiene la pelota y el portero nuestro es el mejor, ya te digo que la posesión no me interesa para nada.