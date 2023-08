El que fuera jugador del Oviedo a finales de los años año e inicios de los 90, Cristóbal Parralpo, sacó conclusiones positivas del empate de los suyos, el Racing de Ferrol, en el Carlos Tartiere. Para Cristóbal, el punto deja buen sabor de boca "por el trabajo de los jugadores, que han sido solidarios cuando nos hemos quedado con un jugador menos con muchos minutos por delante. Es una pena haber encajado un gol tan pronto en la segunda parte porque podía haber sido aún mejor".

El técnico de los ferrolanos ofreció su visión de la acción que supuso la roja a Delmás: "Me hubiera gustado ver qué hubiese sucedido once contra once, pero el fútbol tiene estas cosas. Desde el banquillo no veo bien la jugada, pero si los árbitros consideran que es una falta dura para roja, hay que aceptarlo e intentar no cometer ese tipo de entradas en una zona donde todavía no había tanto peligro. Sobraba". Por último, hizo referencia a su exequipo: "Es una alegría volver a un sitio en el que fui feliz. Fueron unos años maravillosos. El Oviedo es un club para estar en una categoría superior".