La promesa de Cazorla ante un entregado Tartiere: "Voy a dejarme la vida por el Oviedo"

A la afición del Oviedo se le notaba ayer con prisa por llegar puntual al partido ante el Racing de Ferrol. Tenían ganas de ver a su equipo por primera vez esta temporada en el Carlos Tartiere pero, por encima de todo, querían aplaudir con todas sus fuerzas a Santi Cazorla, ese futbolista de un talento descomunal que se fue de Oviedo en 2003, que siempre presumió de oviedismo y que ahora regresa a casa para apurar su carrera y terminarla rodeado de su gente y en su equipo de toda la vida.

Y es que, bien informado, el oviedismo sabía que el momento del homenaje se iba a producir antes del partido y que tenía que ser corto para no desviar la atención de lo importante: intentar ganar al Racing de Ferrol. Esto último al final no se consiguió, la cosa se quedó en un empate a 1 que dejó un regusto amargo entre el oviedismo, pero el momento de recibir a Cazorla sí que cumplió las expectativas. Fue corto, pero emotivo. El estadio, al que acudieron 17.102 espectadores, ratificó al futbolista de Lugo de Llanera algo que en realidad ya sabía: que le adoran y que están encantados de que vuelva y de que lo haga como la hecho, con humildad y acordándose de la cantera en la que se formó con detalles como pedir que se invierta el 10% de la recaudación de la venta de su camiseta a las categorías inferiores de la entidad.

El público, en pie, alargó todo lo que posible el aplauso, el Fondo Norte sacó una pancarta en su honor y él entró acompañado por sus hijos India y Enzo. Lo primero fue agradecer al Grupo Pachuca que le haya permitido "cumplir un sueño". Después, se dirigió a la afición para asegurarles que nunca olvidará lo que está viviendo desde que se supo su fichaje por el Oviedo: "Llevaba fuera de casa 20 años y siempre sentí vuestro respeto y cariño a mí y a mi familia, pero lo de estos tres días es algo que no me merezco y que siempre os agradeceré de corazón". Para concluir, un compromiso: "Vengo a sumar todo lo que pueda, me dejaré la vida por ello. Muchas gracias y ¡Hala Oviedo!".

Antes del partido, Mariaje Iglesias, reconocía que la llegada de Cazorla le ha hecho "mucha ilusión", especialmente porque ha quedado claro que "a él también le hecho mucha ilusión, no solo a nosotros". También le agradece la seguidora azul la forma en la que ha venido: "Ha sido muy buen gesto venir con el sueldo mínimo y que parte vaya para la cantera". En cuanto al equipo, también llegaba con ganas de verlo sobre el terreno de juego: "Espero que sea buena temporada, tengo buenas sensaciones", añadía.

José Luis Alonso, otro de los aficionados que se disponía a entrar al campo ataviado con su camiseta del Oviedo, se reconocía "entusiasmado" tanto por el equipo que ha formado el Oviedo como por la llegada de Cazorla. En cuanto a lo primero, considera que "hay mejor equipo que otras temporadas, pero hay que esperar a ver". Sobre Cazorla, en cambio, tiene menos dudas: "La vuelta de Cazorla ilusiona, yo ya creía que no iba a venir, si pasan un par de años más ya no viene, pero esto ilusionó mucho al oviedismo". Una ilusión que se ha contagiado: "Nunca vi un primer partido de liga, con la gente de vacaciones, con tanto ambiente; ilusión hay, ahora a ver lo que pasa", añadía Alonso.

Otro que llegó puntual a la cita con el inicio de liga en el Tartiere fue Vicente González-Villamil, histórico exjugador azul y presidente de la Asociación de Veteranos del Real Oviedo (AVRO), que mezclaba su entusiasmo por la llegada de Cazorla con cierta prudencia: "El equipo es una incógnita, son muchos jugadores nuevos, que todavía no han debutado, y algunos como Santi (Cazorla) tienen que entrenar, habrá que acoplarlos, está división es muy fastidiada, va a ser un jugador que lo van a marcar muy encima, estamos todos muy ilusionados pero hay que esperar", señalaba. Eso sí, para él "sólo tenerlo es un lujo por lo que nos puede enseñar, no solo a las categorías inferiores, a los profesionales también". Además, está el efecto que ha generado: "El otro día había colas de nuevos en el club para sacar el carné, pero de nuevos abonados, eso es el efecto de él", aseguraba González-Villamil, que sabe bien que Cazorla es "un oviedista cerrado" y que considera esta ilusión que se está generando como una bendición: "Ya era hora que alguien nuestro nos ilusionara".