El momento de Seoane y Cazorla se acerca: los dos trabajan ya con el Oviedo

La gran novedad en el primer día de entrenamiento del Oviedo esta semana en El Requexón fue la presencia por primera vez de Jaime Seoane, exjugador del Getafe, que llega al conjunto azul cedido por el Pachuca mexicano, de los mismos propietarios que el Oviedo, que lo ficharon tras alcanzar un acuerdo con el club madrileño, con el que jugó la pasada temporada en Primera División. El Oviedo confía en poder inscribirlo en la Liga esta misma semana y, por lo tanto, si el técnico azul lo considera oportuno, es posible que pueda incluso debutar en el encuentro del sábado (17.00 horas) ante el Burgos en El Plantío. Pisó el césped de El Requexón Seoane, que ya presenció el partido que los azules empataron a 1 el domingo ante el Racing de Ferrol en el Tartiere, pero al que no se vio sobre el césped fue a Santi Cazorla, que se quedó ejercitándose en el gimnasio y que, si no hay novedades, seguirá haciéndolo en solitario los próximos días, en los que todavía no empezará a entrenarse con sus compañeros.

El de Lugo de Llanera pasó el reconocimiento médico a primera hora de la mañana de ayer y después se desplazó hasta El Requexón, donde estuvo haciendo varios ejercicios bajo la atenta mirada de los componentes de los servicios médicos de la entidad, así como de los preparadores físicos. A todos ellos les va a tocar a partir de ahora el importante trabajo de poner a punto al nuevo futbolista azul para que su debut con la camiseta del Oviedo se produzca en los plazos previstos, entre mes y mes y medio tras su llegada a Asturias. Más rápidas irán las cosas con Seoane, otro de los fichajes importantes que ha hecho el Oviedo para reforzar el equipo esta temporada. El madrileño debe dar un salto de calidad al centro del campo azul, siendo un medio creativo, que incluso puede aportar en la faceta goleadora. En su última temporada en Segunda, la 2021-22, marcó para el Huesca 14 goles, siendo titular indiscutible y cuajando una temporada que hizo que el Getafe se fijara en él para jugar en la máxima categoría. La incorporación de Seoane suma otra pieza más al centro del campo del Oviedo y da mucho margen de maniobra a Cervera para confeccionar su once. Con jugadores con llegada y talento, como el propio Seoane o Camarasa, y otros perfiles más defensivos, caso de Jimmy, Luismi o Hugo Rama, el entrenador cántabro tiene bastante donde elegir, aunque en la rueda de prensa previa al partido ante el Racing de Ferrol señaló que un perfil más parecido al de Luismi, que pueda jugar cerca de la defensa y subir el balón, incluso un central con esa capacidad de subir líneas con la pelota, le vendría bien para completar el equipo. Otra pieza para seguir añadiendo calidad a la medular azul puede ser Colombatto, una posibilidad que el Oviedo mantiene viva. La llegada de Seoane a Oviedo desde que se cerró la operación a principios de agosto hasta ahora ha tenido sus complicaciones por asuntos burocráticos. El jugador tuvo primero que inscribirse en la liga mexicana con el Pachuca para después poder salir cedido al Oviedo, algo que obligó al madrileño a desplazarse hasta México, desde donde regresó el sábado pasado. El domingo estuvo viendo a sus nuevos compañeros contra el Racing de Ferrol y pudo vivir el ambiente del Carlos Tartiere, así como el homenaje que le brindaron a Santi Cazorla, otro futbolista que está llamado a subir el nivel de un Oviedo que sigue acumulando talento. Ya solo falta que las piezas encajen y que los resultados empiecen a llegar para seguir ilusionando a una afición que esta temporada espera muchas alegrías de su equipo.