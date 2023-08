Gorriarán, mítico central carbayón, infranqueable en la defensa de los perros

"La vida tiene tiempo y posibilidades. Y ahora me ha tocado explorar otras aficiones e inquietudes". Lo dice Antonio Gorriarán (Vizcaya, 1961), el que fuera aguerrido zaguero del Real Oviedo en los años 90. Y según esa filosofía, hubo un momento de su vida que fue uno de los símbolos y jugador favorito de la grada ovetense –estuvo en el club asturiano durante nueve temporadas, incluido un ascenso y la clasificación para la UEFA– y ahora Gorriarán es escritor. Acaba de ver la luz su ensayo "Solo es un perro", un texto donde el vasco vuelca toda la fascinación que siempre ha sentido por estos animales. De hecho, en su vida han estado siempre presentes: "Han ido en paralelo a todas mis aficiones", reconoce. Y si echa cuentas le sale un número: "Habré tenido más de 50 perros. El primero fue ‘Míster’ y desde entonces he seguido criándolos", dice.

El exzaguero del Oviedo siente como "un verdadero honor" haber escrito un libro sobre los perros. "Esto no es trabajo, lo he disfrutado mucho y he ordenado las ideas que tenía en la cabeza sobre estos animales y otros asuntos".

¿Y qué asuntos? Pues básicamente, hacer pedagogía de todo lo que implica cuidar de un animal. "Tener un perro es una responsabilidad bastante grande. Solo hay que pensar que viven una media de 10, 12 años, en ocasiones 14 e incluso más, y requiere de unas atenciones y cuidados importantes". Y todo parte de "entender bien qué es un perro, porque no es un juguete. Hay que pensarlo mucho y bien antes de tener uno. Porque no es normal la cantidad de perros que se abandonan en España", lamenta. A lo que añade que "los perros necesitan ejercicio, cuidados, a nadie nos gusta estar encerrados y abandonados esperando a que nos hagan caso o ‘nos saquen a pasear’, no es más que aplicar eso tan elemental de que lo que quisiéramos para nosotros mismos, pues para ellos igual".

Asturias, para Gorriarán, no solo es la región donde triunfó en el fútbol. También es el lugar donde pudo cultivar su pasión por los perros –llegó a tener un cocker del criador y exalcalde Gabino de Lorenzo, a quien conoció en una excursión a Covadonga con el Real Oviedo– y aquí presentará su libro. "A mí Oviedo me ha dado mucho, tengo buenos amigos, me siento muy arropado cada vez que voy, por lo que me parecía bonito lanzar el libro allí", cuenta. Lo hará el 11 de septiembre en el Club de Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA.

No solo el cocker de De Lorenzo llegó a casa de Gorriarán. "Cuando estaba en el Oviedo tuve relación con distintos criadores; de dogos de Burdeos, de malamutes de Alaska, de boxers, por eso era un sueño hacer este libro y hacerlo así. Manifestar por escrito, en un ensayo, mi inquietud y la idea que tengo de cómo vivimos con perros en sociedad", insiste Gorriarán.

En su rol de escritor, ve lejos los tiempos en que fue futbolista. "En la vida de una persona hay diferentes etapas, vamos evolucionando. Hubo una etapa de mi vida en la que tuve que estudiar e hice Económicas; después, como profesión, tuve la suerte de tener el fútbol. Jugar en Primera División creo que fue un pequeño milagro. Ahora me dedico a la gestión de una empresa", relata. Y en su ocio se gestó este ensayo y espera repetir suerte con el lanzamiento del libro. "Me gustaría llegar a mucha gente, tocar muchos corazones y entusiasmar, como cuando el Real Oviedo estaba en Primera División".

Gorriarán destinará los beneficios de su obra a cubrir los gastos de varias protectoras ubicadas tanto en Asturias como en su localidad natal, Muskiz (Vizcaya). Entre ellas, el Albergue de Perros de Serín, en Gijón, Masquechuchos, en Oviedo, y Lagun Izan Elkartea, en Muskiz. "Y si se siguen vendiendo los libros y hay más beneficios iremos dando entrada a otras protectoras, como Huellas del Sella". Muchos le desean toda la suerte del mundo. Como en el fútbol.