Estas son las preocupaciones de Cervera tras las dos primeras jornadas del Real Oviedo

Una de las características de Álvaro Cervera es su claridad. El técnico cántabro es transparente definiendo cómo le gusta que jueguen sus equipos y contundente cuando algo no le está gustando, como los dos partidos que ha disputado el Oviedo desde el inicio de la temporada. En la rueda de prensa posterior a la derrota (1-0) frente al Tenerife y en las que dio antes y después de empatar (1-1) con el Racing de Ferrol fue claro: no le está gustando su equipo.

Tras la derrota en Tenerife. Cervera, tras caer en el Heliodoro Rodríguez López, reconoció los defectos de su equipo: "Perdemos el balón con mucha facilidad, nos faltó fuerza para llevarnos los duelos, todas eran de ellos y así en Segunda División es muy difícil, sino ganas duelos". El cántabro lamentó que "cada balón dividido era de ellos": "Tuvimos muy poca fuerza en el centro y así es muy difícil que los extremos se pongan en funcionamiento", añadió. Sin esconderse, Cervera dejó claras sus preocupaciones: "Sé el equipo que tengo y las posibilidades de este Oviedo, tendremos oportunidades de ganar en todos los campos pero dejando de hacer algunas cosas. Los dos remates más peligrosos del Tenerife son un saque de banda y un córner. Eso a mí me preocupa".

Antes de jugar frente al Racing de Ferrol. Una de las cosas que más molesta a Cervera es dar pases improductivos, algo que, en su opinión, les sucedió en Tenerife: "El otro día no sé cuántos pases dimos, una cantidad de pases horrorosa, todos en nuestro campo. Para mí, si quieres dar pases, si quieres realmente ser bueno, los tienes que dar en el campo contrario". En el estilo que trata de implantar el entrenador del Oviedo es importante cometer pocos errores y cuidar las jugadas a balón parado, por eso le molestó cómo llegó el gol que les costó la derrota en Tenerife: "El gol viene de un saque de banda y el remate más peligroso viene de un córner. Luego ya no tiraron más. Limitando esas cosas, que nosotros las habíamos limitado, somos un equipo que incluso jugando mal no tiene por qué perder. Pero a lo mejor hay que partir otra vez de cero, quizás no de cero, pero no puede ser que en un saque de banda ida y vuelta te la pongan y venga un gol. Esas cosas el año pasado fuimos buenos porque conseguimos limitarlas".

Tras empatar en el Tartiere. Cervera aseguró tras el partido ante el Racing de Ferrol que "once contra once ellos han sido mucho mejor es, pasaban con facilidad y no lográbamos robar, y cuando ellos apretaban nos robaban. Han sido mejores", insistió. El partido cambió con la expulsión: "La cosa cambia, tienes menos peligro atrás, pero nosotros seguimos con falta de algo para hacer daño. Si no es la velocidad de Viti… Nos falta algo para hacer daño". En resumen, Cervera se reconoció preocupado: "Contento no estoy, lo que veo no me gusta. Me gusta ganar duelos, robar, tener velocidad y hasta ahora no ganamos duelos ni ganamos en velocidad".