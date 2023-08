Cervera busca el cambio ante un viejo conocido del Oviedo: "Algo no cuadra"

La mejora quizás pasa por el centro del campo. O al menos, es la posición donde Álvaro Cervera, siempre sincero en sus reflexiones, ve más motivos para creer. A los Luismi, Jimmy y Camarasa del año pasado se han unido durante el verano Jaime Seoane y, desde ayer, Santiago Colombatto. Además, claro, del recurso de Cazorla cuando haya hecho su particular pretemporada. Por esos motivos, Cervera cree que en la medular, el Oviedo "ha mejorado mucho". Hoy, ante el Burgos, a partir de las 17.00 horas, el técnico quiere agarrarse a esa línea de medios para encontrar el camino correcto. Enfrente, un Jon Pérez Bolo que tras su mala experiencia en el banquillo azul busca resarcirse en El Plantío.

Luismi y Seoane ingresarán en el once para olvidar las dos malas experiencias coleccionadas por los azules en las dos primeras fechas del campeonato, saldadas con un punto de seis en el casillero. "No estamos contentos ni con los resultados ni con las sensaciones. En el fútbol, cuando no ganas hay más presión. Parecía que empezábamos con las victorias del año pasado y esto no funciona así", expresó Cervera ayer ante los medios. El técnico fue a más en su análisis: "Nuestro portero no ha parado ninguna, pero hemos perdido un partido y empatado otro. Hay algo que no cuadra".

De vuelta al debate sobre la plantilla, Cervera diferencia entre las posiciones en el campo. ¿Mejor equipo? Sí, pero solo en algunas zonas. "La plantilla es muy parecida a la del año pasado. Hemos mejorado en algunas posiciones mucho. Seoane y Colombatto nos hace mejores en el centro, pero en otras posiciones sigue siendo parecido, por ejemplo, en las dos áreas".

La sinceridad del técnico se mantiene cuando se le pregunta con las diferencias con la pasada campaña. Influye, defiende, la suerte. "Hubo partidos que no merecimos ganar, como al Racing en casa o a la Ponferradina. Pero marcábamos con facilidad. Este año no llegamos a portería contraria, nos cuesta. Nos falta velocidad, solo tenemos a Viti. Y la agilidad con la pelota está condiciona por el entrenador".

Por todo ello, el Oviedo busca hoy empezar a sumar de tres ante un rival del que el técnico no se fía: "Será complicado, porque el Burgos juega de una manera diferente a la nuestra. Presionan todos. Tienen muchas virtudes. Atacan mucho. Por contra, tendrá deficiencias en defensa".