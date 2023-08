El Oviedo sigue sin despertar: derrota 1-0 en Burgos

La realidad, con la forma de la asfixiante Segunda División, se está encargando semana a semana de tirar por tierra las buenas expectativas que habían creado en torno al Oviedo. Se creía desde el principio en el equipo, se ansiaba por fin un buen comienzo, y la Segunda, aguafiestas, ha llegado con el alfiler a pinchar el globo de la ilusión. Esta vez el revés, el tercero seguido, llegó en Burgos. Con una imagen más que preocupante en una nefasta primera parte, algo edulcorada después cuando con uno menos el Oviedo sí estuvo metido en el partido. Insuficiente en todo caso: el 1-0 de El Plantío deja a los de Cervera en números rojos.

1 Burgos 0 Real Oviedo 1-0, min. 15: Fer Niño. Burgos Caro (1);

Navarro (1), Córdoba (1), Elgezabal (s.c.), Matos (2);

Ojeda (2), Atienza (2), Mumo (1), Martín (2):

Curro (1), Niño (2). Cambios Grego (1) por Elgezábal, min. 9.

Sancris (1) por Ojeda y Appin (1) por Atienza, min. 72.

Bermejo (1) por Martín y Andy (1) por Mumo, min. 85. Real Oviedo Román (2);

Mario H. (1), Costas (0), Calvo (1), Bretones (1);

Viti (1), Luismi (0), Camarasa (0), Moyano (0);

Seoane (0), Alemão (2). Cambios Paulino (1) por Camarasa, Jimmy (1) por Calvo y Luengo (1) por Mario H., min. 64.

Bastón (1) por Moyano, min. 76. Árbitro: Arcediano Monescillo (castellano manchego). Expulsó a Seoane, min. 40 por doble amarilla. Amonestó a los locales Grego, Niño, Matos y Curro y a los visitantes Costas, Calvo. El Plantío: 9.854 espectadores, con unos 2.000 oviedistas en la grada

Aparentemente, el equipo elegido por Cervera invitaba a pensar en un paso adelante con el balón. Solo aparentemente. Desde que el balón echa a rodar se percibió que el Burgos siempre llevaba una marcha en el partido. Fue como si la cosa no fuera con los azules, incapaces de dar dos pases seguidos y siempre derrotados en cada disputa. No parecía tanto una falta de actitud como una mala situación en el campo. El resultado, el Burgos fue muy superior.

Curro avisó de cabeza tras colarse Navarro por a derecha y Román intervino ante el intento de Ojeda. Con 10 minutos jugados ya se veía que el argumento siempre llevaba al área azul. Al cuarto de hora las sospechas se confirmaron. Centró Matos sin oposición y Fer Niño, sutil, tocó a la red. El 1-0 solo precedió a más dosis de lo mismo.

Y lo mismo era superioridad local. El primer intento del Oviedo fue una internada de Viti que Moyano remató forzado, de cabeza, sin daños para la meta local.

Superada la media hora, el Burgos se lanzó. El vendaval, condensado en diez minutos se resume así: Ander chutó arriba tras un error defensivo, Mumo probó pero el balón se fue arriba, Costas salvó ante Curro ya en el área, Córdoba remató sin girar el cuello un córner, Ojeda se quedó cerca en un fallo de Camarasa y Leo puso los puños ante el intento de Mumo. Un puñado de 5 o 6 ocasiones que el Oviedo resistió como pudo, encomendándose a una ayuda divina.

Seoane, desapercibido en la media punta, se recluyó en al banda, a ver si así Camarasa conectaba de una forma más directa. Poco duró el intento de Cervera. A los 40 minutos, Seoane llegó tarde a una disputa y tocó al rival, que rodó por el suelo. Segunda amarilla, el Oviedo se quedaba con uno menos. No pudo tener un debut más amargo el madrileño.

Sorprendentemente, o no, el fútbol es indescifrable, el Oviedo mostró su mejor cara en el último tramo, ya en inferioridad. El listón estaba por los suelos, así que no parecía difícil. Quizás dudó el Burgos: voy a buscar al rival y tratar de machacarle o espero una rendija. La conclusión fue que el Oviedo tuvo la oportunidad más clara hasta la fecha, con mucha diferencia. Centró Bretones, en la primera ocasión que pudo, la pelota rebotó en la zaga local y le quedó franca para Viti, con todo a favor. Chutó el extremo, pero Caro se hizo enorme para negarle el acceso a la red. No hubiera sido justo, pero nadie se cree ya la justicia en un deporte como este. Tras otra acción clarísima de Niño en el área azul, los dos equipos se fueron a vestuarios con la misma sensación: la diferencia entre equipos no estaba reflejada en el marcador. La única buena noticia para los de Cervera.

Lo de que el Burgos diera un par de pasos atrás parecía premeditado y así se confirmó tras el descanso, con los de Bolo cediendo el balón. A los 51 pudo salirle el plan ideado al técnico local, pero Román salvó el mano a mano ante Ojeda, en una rápida contra. El Oviedo, sin embargo, daba más sensación de empaque con uno menos. Moyano avisó en una galopada con un disparo centrado. Cervera buscó nuevos registros con la entrada, de una tirada, de Luengo, Jimmy y Paulino.

Parecía mejor puesto el Oviedo, intentando algún centro peligroso, con Bretones creciendo, pero pudo llegar, otra vez, la sentencia. Román despejó con el pie un chut en el área y Martín envío al larguero el rechace con todo a favor. A los de Cervera les quedaba otra vida. Seguían avanzando en el alambre, pero al menos estaban en el partido.

Al menos el Oviedo encontró orgullo, ya llegados a este punto con una renta mínima en contra, para buscar un premio con el que ni habría soñado. Alemao se aprovechó de un error local para correr y cruzar de zurda, cerca. Paulino probó con la derecha en la frontal, suave. Y acabó la cosa en el área local, con llegadas a balón parado, aunque sin opciones claras. Al menos eso queda.

Pero el saldo de este inicio es más que malo. Por el resultado, 1 de 9, por la imagen y, de paso, por el pinchazo al globo de la ilusión que se había creado durante el verano.