¿Es el Oviedo "Real"? Un estudio sobre la concesión del título arroja dudas

En abril de 1926, apenas un mes después de la fusión, la directiva del recién creado Oviedo Football Club, inmersa en todo tipo de decisiones, desde la confección de la plantilla hasta la búsqueda de las nuevas equipaciones, cursaba solicitud a la Casa Real con el fin de que el club recibiera la concesión del título de Real alegando que ambos clubes fusionantes, Real Stadium Club Ovetense y Real Club Deportivo de Oviedo ostentaban el mencionado honor. ¿Era así? Vamos con los antecedentes.

El 9 de septiembre de 1918 fue un día grande en la historia del Stadium Club Ovetense. Aprovechando la visita del monarca Alfonso XIII a Oviedo, una comisión del club fue recibida en la Diputación de Oviedo; en la misma, se le ofreció la Presidencia de Honor de la entidad y se le entregó un hermoso pergamino del cual S. M. hizo grandes elogios. En el transcurso de la audiencia, el Rey aceptó la presidencia honorífica y le concedió el uso de Real al club carbayón. El Rey Alfonso XIII y su esposa Victoria Eugenia se habían desplazado también a Covadonga para celebrar la Coronación de la Santina, el duodécimo centenario de la batalla y la inauguración del Parque Nacional de los Picos de Europa, dejando en su residencia de verano de Santander a los infantes y al Príncipe de Asturias a cargo del Conde de El Grove, instructor de este último. Curiosamente, el infante Jaime y el heredero al trono habían realizado unos días antes, a finales de agosto, su primer viaje oficial a Covadonga en compañía de sus tutores.

Ocho años después, el 26 de agosto de 1925, le tocó recibir tal honor al Club Deportivo de Oviedo. Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, Don Alfonso de Borbón y Battenberg, visita la ciudad. Junto a él, y sin separarse de su lado, el Conde de El Grove. Durante su estancia en la ciudad, entre otros muchos actos, colocaba la primera piedra de la "Colonia Obrera Príncipe de Asturias de la Fábrica de Armas de La Vega" y asistía en Teatinos a un partido de fútbol entre los deportivistas y el Racing de Sama. En el descanso del encuentro, la Junta Directiva del club deportivista –formada por Luis Corujo, Carlos Castañón, Calixto Marqués y José del Rosal–, entregó al heredero de la corona un diploma nombrándole Presidente Honorario del club y la insignia del mismo. El diploma, un artístico pergamino dibujado magistralmente por Eugenio Tamayo Muñiz, consta de una orla estilo renacimiento en tintas azul, violeta y oro; los escudos de España, de Asturias y del club; y una leyenda que dice: "A. S. A. R. Príncipe de Asturias Presidente Honorario del Club Deportivo Oviedo". La insignia, de oro y esmalte, guardada en precioso estuche, era obra del socio del club, Luis F. Pruneda.

Como al club de Teatinos la distinción le llega de manos del heredero al trono, la corona que la directiva ovetense coloca en su escudo - y que así figura representada en el timbrado de una carta que se conserva en el Archivo Municipal de Oviedo - solo lleva cuatro diademas en lugar de las ocho que porta la de su padre, el soberano.

De vuelta a mayo de 1926, la directiva azul, encabezada por Carlos Tartiere, se encontró con un problema. Sin visita Real a la ciudad –que era la forma más sencilla de trasladar la petición–, encarga al secretario de la Sociedad, Antonio Moreno Luque, que encuentre la fórmula más adecuada para que la petición a la Casa Real se haga de la forma más diligente posible.

A través de la amistad que le une con Juan Manuel Mitjans y Manzanedo, Duque de Santoña y gran amigo del Rey, consigue que sea el Conde de El Grove quien se haga cargo de transmitir la petición al por aquel entonces Secretario Particular del Monarca y ministro plenipotenciario, Emilio María de Torres y González-Arnau, Marques de Torrés de Mendoza.

El Conde de El Grove y General de División, Juan Lóriga y Herrera-Dávila Taboada y de la Reguera, había sido profesor e instructor militar del Rey Alfonso XIII, para más tarde pasar a ser su ayudante de campo y Secretario Personal. Su relación con el monarca fue tan estrecha, que le convirtió -como se menciona anteriormente- en Jefe de Estudios del Príncipe de Asturias.

Con casi toda seguridad no había persona más adecuada en el país para hacer llegar la petición al monarca español. La misiva enviada por el Conde de El Grove al Secretario Real dice así:

Palacio 8 de mayo de 1926 Excmo. Señor Marqués de Torres de Mendoza. Mi distinguido y querido amigo. Por mediación del Sr. Duque de Santoña, que la recomienda y apadrina, el Secretario de la Sociedad “Oviedo F. C.”, ha dirigido a S. A. R. el Sermo. Señor Príncipe de Asturias la adjunta instancia en que manifiesta que, habiéndose efectuado, para dar nacimiento a la misma, la fusión del “Real Stadium Ovetense” y el “Real Club Deportivo” de Oviedo, la segunda de las cuales se honraba con la presidencia honoraria de S.A., suplica se conceda a la nueva sociedad el Título de “Real”, y que su S. A. el Príncipe acepte su Presidencia Honoraria. Ruego a V. se sirva dar conocimiento a S. M. el Rey (q.d.g.) de la expresada solicitud, y comunicarme la resolución que, en su vista, tenga a bien adoptar el augusto señor. Suyo, como siempre, affmo, amigo y atento s.s. q. b. s. m. Juan Loriga.

La respuesta de Palacio sólo tarda dos días en llegar:

Palacio Real de Madrid 10 de mayo de 1926 Exmo Señor General Conde del Grove. Mi querido General y amigo: Al devolver a Vd. la adjunta instancia de cuyo contenido he dado cuenta a su Majestad el Rey (Q. D. G.) tengo el gusto de manifestarle que nuestro Augusto Soberano no ve inconveniente en que su Alteza Real el Serenísimo Señor Príncipe de Asturias acepte la Presidencia Honoraria de la Sociedad Deportiva “Oviedo F. C.” Con este motivo me es grato reiterarme de Vd. affmo. amigo y atto. s. s. q. b. s. m.

Catorce días después, el 24 de mayo, a las oficinas del club azul llegaba el siguiente oficio firmado por Juan Loriga:

S. A. R. el Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, previa autorización de su Majestad el Rey (q. d. g.), se ha dignado acceder a lo solicitado por usted en la instancia de fecha 17 del pasado abril, concediendo a la Sociedad Oviedo F. C. el título de Real, y aceptando su presidencia honoraria. Lo que tengo el gusto de participar a usted para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde a usted muchos años. Palacio, 14 de mayo de 1926. El Conde de El Grove. Señor Secretario de la Sociedad Oviedo F.C.

Como se puede observar en las dos últimas cartas, entre la que sale de Palacio y la que llega a la Secretaria del club remitida por el Conde de El Grove, hay una "pequeña" diferencia. En la primera no se menciona la concesión de título y en la segunda si lo hace. ¿Hubo concesión del título?

Lo cierto es que en el Archivo General de Palacio, creado por Fernando VII en el año 1814 y en donde se conservan todos los expedientes relativos a las concesiones de los títulos de Real a clubes, federaciones y sociedades, además de otra mucha documentación relativa a la Administración de la Casa Real y del Patrimonio de la Corona, no aparecen ninguno de los tres títulos a los clubs ovetenses. Sí se conservan las cartas y los dos pergaminos mencionados anteriormente, pero -al igual que otros clubs españoles, como el Sporting de Gijón o el Murcia- no hay registro que lo avale. Según Fernando Arrechea, doctor en Ciencias del Deporte y miembro de CIHEFE (Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español), que estudió en profundidad el citado archivo, tales títulos no figuran en el Archivo General de Palacio porque no llegó a haber una concesión oficial.

Otros clubes, como el Real Club Deportivo de La Coruña, Real Betis o Real Madrid, sí tienen concesión explícita del título y, aunque durante mucho tiempo se entendió que la aceptación de la Presidencia de Honor equivaldría a su obtención, realmente no es lo mismo. En este último caso sólo se concedía el derecho de uso a la sociedad mientras el Rey -o su hijo- regentasen el cargo. Ahí radica la diferencia, el título de Real no tiene caducidad mientras haya monarquía, pero la presidencia honoraria se extingue cuando fallece el Rey o el Príncipe que la acepta.

Y no solo es eso. En el caso del club azul, quien aceptó la Presidencia de Honor fue -al igual que hiciera un año antes con el Real Club Deportivo de Oviedo- el Príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón y Battenberg. Es decir, al igual que hicieron los deportivistas, la corona del Real Oviedo debería ser la de la casa del heredero y tener solo cuatro diademas en lugar de las ocho que porta el escudo del club azul en la actualidad. De hecho, en un repaso a las numerosísimas versiones que existen del escudo, se puede observar que en muchas de ellas aparece representada la corona del Príncipe; como ejemplos más significativos tenemos el estandarte "fundacional" o una esplendorosa vidriera que antaño adornaba la sede del club en la calle Santa Cruz, ambos artículos expuestos en el museo del club.

Para finalizar, sobra decir que no estoy pidiendo el cambio ni del nombre ni del escudo, faltaría más. Soy plenamente consciente de lo que representan las señas de identidad en los equipos de fútbol, y que cuando estas sufren modificaciones casi siempre llegan acompañadas de polémica por tratarse de los elementos gráficos más emocionales que existen: los que apelan a nuestra identidad colectiva.

Se acerca el centenario del conjunto carbayón, apenas tres años nos separan de fecha tan señalada y parece evidente que se producirán cambios. Podría ser un buen momento para que el club se pusiera en contacto con la Casa Real, buscar su asesoramiento, y poder así regularizar nuestras señas de identidad, ¿no creen?