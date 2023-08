El Real Oviedo tiene hecha una parte del trabajo, la de los fichajes, pero aún le falta otra, la de las salidas. En este último apartado es donde se están centrando los esfuerzos del club, con algunas operaciones más avanzadas, como la de Hugo Rama, y otras que siguen en negociaciones, como la de Javi Mier. Si bien, Suárez advierte de que todo puede pasar y de que será en las últimas horas cuando todo se solucione. Esas salidas son prioritarias para poder inscribir a jugadores como Cazorla y el propio Santiago Colombatto.

¿Cómo está la plantilla?: "Tenemos la plantilla prácticamente cerrada, estamos centrados en las salidas, cómo se van a concretar, tiene que haber una mínima por el tema de fichas, saben todos los jugadores cuál es su rol en el equipo, cuál es su situación, y si puede haber más de una se concretarían".

¿Cómo están los casos de Hugo Rama y Javi Mier?: "Sabemos que los últimos días van a ser dónde se decidan y donde todo el mundo concrete cosas, creo que se pueden dar, la de Hugo Rama está mucho más cercana y con opciones, pero también hay que ver los demás clubes, hay negociaciones, hay que concretar cosas, y posiblemente puede ser la más cercana a que se haga".

¿Qué periodo barajan?: "Pienso que hasta el último día es donde se acelera todo, el último día se acelerará, veremos en qué condiciones, las dos partes están con las cosas muy claras y dispuestos a entendernos, solo falta que los destinos de los jugadores se puedan concretar".

¿Puede haber otras salidas?: "No es posibilidad, sino que sabemos que a última hora te puedan llegar muchas cosas que no te esperas, podrían concretarse, se está viendo quién tiene más participación y quién menos. A partir de ahí los jugadores tienen su derecho a tomar decisiones, a última hora pueden haber cosas que no esperamos y que se tienen que valorar".