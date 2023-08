Colombatto: el fichaje más deseado por el Real Oviedo que se ofrece a jugar hasta de portero "si se necesita"

Santiago Colombatto llegó sonriente, tranquilo, acompañado por su familia, al Carlos Tartiere para ser presentado como nuevo jugador del Real Oviedo. Lo hizo justo después de haberse entrenado por primera vez a las órdenes de Cervera y con la intención de debutar lo antes posible. Y es que, aunque aún no se le ha podido inscribir en LaLiga, el nuevo jugador azul no descarta debutar ya el sábado (18.30 horas) en el campo del Levante. "Hace dos meses que me estoy preparando para un desafío de estos y estoy listo para lo que venga", sentenció.

En cuanto a la posición que le gusta ocupar en el campo, Colombatto reconoció que está acostumbrado a jugar de mediocentro, por delante de la defensa, pero se postuló para jugar, si hiciera falta, de portero. "Siempre he jugado en el centro del campo, nunca he jugado en la media punta, aunque lo puedo hacer. De hecho, si se necesita portero voy a la portería, no hay problema", bromeó. Y es que el nuevo jugador azul aseguró que lo único que quiere es sumar para que el Oviedo crezca: "Vengo a aportar donde me toque, sé las ambiciones que tiene este club y que tiene mi presidente, por eso donde me toque voy a tratar de ayudar".

Esa actitud, esas ganas por jugar lo antes posible y donde le diga el entrenador, fue en lo que más insistió el jugador durante su presentación: "Puedo aportar desde donde me toque, vengo a dar lo mejor de mí, y lo único que no me va a faltar son las ganas, la entrega a la camiseta. Lo demás se puede hablar y cuestionar, pero lo único que no van a ver de mí es que me rindo". Un jugador que dijo estar dispuesto a "pelear hasta el final".

El fichaje de Colombatto por el Oviedo ha sido complicado después de la gran temporada que el jugador hizo en el Famalicão de la máxima categoría portuguesa. El futbolista tuvo buenas ofertas y al final la insistencia de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, decantó la balanza a favor del club azul: "Me he decantado por el Oviedo por el aprecio que tengo por el presidente de este grupo (Jesús Martínez), que ha apostado por mí desde hace dos años y medio, y que sigue apostando hoy en día".

Tras el final de la pasada temporada, Colombatto se ha estado preparando en el León, en México, para afrontar un nuevo reto deportivo, algo que ayuda a que ahora llegue en perfectas condiciones: "Estaba esperando una oferta de Primera, que llegaron, si bien no me seducían como me sedujo esta al final. Hasta entonces he estado entrenándome fuerte y preparándome para un desafío como éste".

Además de Jesús Martínez, también Borja Sánchez, exjugador azul, con el que ha coincidido estos últimos meses en el León, tuvo importancia: "Borja me ha echado una mano, me ha comentado lo que es esta ciudad, lo que significa para él como jugador, que estuvo varios años aquí. Me ha hablado muy bien de todo ello y me ha ayudado a tomar la decisión". Colombatto espera ahora que Cervera, con el que aún no ha podido hablar, le pida "esfuerzo, dedicación y que haga lo mejor para el equipo".