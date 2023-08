Alarma Alemão: se pierde la cita ante el Levante y es duda para el derbi asturiano

La fortuna sigue dándole la espalda al Oviedo en un inicio de temporada aciago. Si en la derrota en Burgos al menos se había constatado las buenas sensaciones de Alemão, algo a lo que agarrarse, la semana posterior al choque trae malas noticias: el futbolista arrastra molestias en la rodilla que le harán parar. La idea es que descanse en el choque ante el Levante del sábado. Y será la semana que viene cuando se compruebe cómo es su evolución para saber si puede estar ante el Sporting en el derbi asturiano.

El golpe es duro de asumir para el Oviedo. Tras un inicio de campeonato accidentado, con un solo punto de nueve, la plantilla, también el entrenador, se agarran al Ciudad de Valencia, en un choque ante uno de los favoritos, para buscar la reacción. Ganar en el campo de uno de los gallitos sería un golpe en lo emocional importante de cara al derbi.

Pero para el intento de reacción, no podrá contar Cervera con Alemão. Ayer, el brasileño no salió al césped junto al resto de compañeros y se quedó en el gimnasio. El club comunicó que la medida se había tomado por precaución. El ariete había acabado con molestias el choque de Burgos y en el entrenamiento del martes la dolencia fue a más. En principio no se trata de una lesión grave, pero al tratarse de una zona delicada, la rodilla, el club tendrá especial cuidado con el delantero y descansará los próximos días para ver si remiten las molestias.

Así las cosas, parece claro que no estará en el choque ante el Levante del sábado. La duda radica en el derbi, que se jugará el sábado 9 de septiembre en el Carlos Tartiere. Todo pasará por la evolución del futbolista y en las pruebas a las que será sometido en los próximos días. La esperanza es que con unos días de descanso Alemão pueda estar plenamente recuperado de sus dolencias para aportar al equipo. La conclusión más inmediata es que Borja Bastón volverá al primer plano. No ha sido un inicio de campeonato sencillo para el ariete azul, que quiere regresar a los registros de hace dos temporadas, cuando con 22 goles se proclamó máximo anotador de la categoría igualado con Stuani.

Bastón inició el curso como titular. Así fue en los choques de Tenerife y ante el Racing de Ferrol. Contra los isleños estuvo cerca de lograr el empate en un remate cargado de dificultad que se estrelló en el larguero. Pero al margen de no gozar de ocasiones claras, en ambos episodios se le vio falto de ritmo. Quizás por eso, Álvaro Cervera optó por Alemão de cara a la cita de El Plantío, que le dejó con buen sabor de boca.

La opción de Masca. Al menos Cervera sí encontró una buena noticia en el entrenamiento de ayer, la recuperación de Masca parece total. El luso trabajó con sus compañeros en el césped de El Requexón al mismo ritmo. Su rotura de fibras es cosa del pasado y, vistas las circunstancias, cuenta con opciones de estar en la lista para el Ciudad de Valencia.

Quizás también por la ausencia segura de Alemão, el primer equipo reclutó ayer a otro delantero, el atacante del filial Xavi Sola, de 20 años, que llegó este verano al club azul procedente del Mutilvera navarro.