Álvaro Cervera afronta el último día de mercado con ganas de que finalice pronto y el foco se ponga solo en lo deportivo. “Es un circo”, dice sobre las últimas horas del periodo de fichajes. El Oviedo se juega tres puntos importantes mañana en Valencia y el entrenador afronta la cita, y las que vienen, con la moral a tope.

La convocatoria

“Viajan Mier y Cardero, son jugadores del Oviedo, están disponibles. Lo que pueda pasar durante el día puede hacerlo cambiar. Eso no lo controlamos”.

“Colombatto es un jugador que ha entrenado poco con conostros viene rodado, y Masca no ha entrenado por lesión. Santi puede jugar, estamos expectantes si puede aguantar 90 minutos o 60. Con Masca es una temeridad que sea titular”.

Colombatto

“Llevo mucho tiempo en esto y he visto infinidad de jugadores. Es el típico jugador que todo entrenador quiere tener. Le digas lo que le digas no te pone una pega. El centro del campo si tiene 3 posiciones es más para las de abajo que las de arriba. Pero si tiene que jugar de extremo derecho no te va a poner mala cara. Es lo que yo he visto hasta ahora. A lo mejor en 3 semanas digo que no. Pero es un jugador que se pone al servicio del entrenador y del equipo”.

La plantilla.

“La situación en la que estamos hace que tengamos que cambiar cosas. No estamos compitiendo bien, no sacamos resultados y hay que cambiar algo. Decía que el equipo era parecido al del año pasado, no me escondo: con Colombatto y Seoane y alguno que recuperamos, este equipo va a competir bien. No sé cuándo. Pero hay un equipo para competir bien es esta categoría. Los fichajes, con Masca, Mario… Hay un equipo que tiene que competir bien. Cuando se ponga bien va a hacerlo”.

El mercado.

“Esto me parece un circo, siempre me lo ha parecido. El mercado sirve para reforzarte, pero llega un momento que queda en segundo plano y es un circo: no sabes si puedes contar con jugadores o no, miedo a que se lesione uno que va a salir… Intento abstraerme. Me ha pasado haber jugadores que pueden irse mañana, jugó y al día siguiente salió.Y otros que piden cautela porque quieren salir. Esto incomoda al entrenador. En Arabia no se cierra el mercado, es un circo”.

Borja Bastón.

“No he hablado con él, pero porque no lo suelo hacer. No doy explicaciones ni cuando juega ni cuando no. Alemao, junto a otros fichajes, es muy aprovechable para nuestro estilo. Se dio un golpe en la rodilla y es una pena”.

Camarasa, ¿media punta punta?

“Voy a ser claro. No estoy penando en las posiciones de ataque si no en las de atrás”.

Su versión más optimista.

“No voy a venir con mala cara. Conozco vuestro mundo y no quiero que digáis que estoy derrotado. Estoy preocupado. No solo con que no consiga puntos, es que el equipo no acaba de arrancar. A veces sin jugar bien ganábamos, pero ahora sin jugar no ganamos. No estamos casi ni cerca de empatar. Lo que he visto últimamente me hace ver una luz al final del túnel porque veo que se ha incorporado gente que sabe de qué va la categoría. Que es más de mi estilo, de lo que yo propongo. No sé cuándo, pero vamos a arrancar. Hay fuerza en el equipo. Espero que esa luz no sea un tren que viene de frente”.

El estilo.

“Que te metan un gol por partido no es un drama. El drama es que te metan y que no tengas posibilidad de meter dos. Hay que mejorar el equipo para hacer goles, pero perdemos porque nos marcan. No vemos la posibilidad de llegar a la portería contraria. Mi idea es ir de fácil a difícil. Guardar la portería, no ir perdiendo en el minuto 15. Y que salgan opciones”.

El partido ante el Levante.

“Es un equipo que ha resurgido de mil problemas, tiene un gran mérito. Han sido capaces de acoplar un equipo nuevo y nosotros no. Creo que vamos a tener que defender muy bien para ganar, no atacar muy bien”.