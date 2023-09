El entrenador del Oviedo, Álvaro Cervera, valoró el empate de su equipo ante el Levante. Estas fueron sus declaraciones

Análisis: “Venir en una dinámica mala de juego y resultados a este campo es complicado. Un punto antes de venir lo puedes dar por bueno, pero ahora pensamos que lo podíamos haber ganado. Hicimos una muy buena primera parte y en la segunda, con uno menos, no quisimos arriesgar y en nuestra mente estaba que no nos llegara. El partido nos refuerza y nos enseña que tenemos que jugar a otra cosa y no ser tan ligeros. Hay que ser más contundentes”.

Valoración de las jugadas polémicas que acaba en un diálogo con el periodista. “¿El penalti lo has visto? (le repregunta al periodista que le cuestionó. Yo no lo puedo decir, tu sí…Si yo lo digo tendría un problema. Pienso igual que tú (dirigido al periodista), pero no lo voy a decir”.

Los tres defensas. “Hemos hecho una modificación reforzando la defensa y hemos visto que somos mejores defensivamente. En ataque no nos resta tanto con diferencia a otros partidos. Llegamos lo mismo o menos. Hay que analizarlo. No seremos bien así, porque los equipos no conocen. Lo hemos hecho mejor que otros días. Cuando tú defiendes bien, llegas mejor. Defender no solo se trata de que el portero las pare y eso lo hemos hecho mejor”.

El derbi. “El derbi lo veo lejísimos todavía. Tenemos que pensar y jugarlo. Es un partido de emociones más que de fútbol. Lo llevaremos con tranquilidad”