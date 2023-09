Colombatto para salir del bache: previa del Oviedo ante el Levante

Ante el mal inicio de Liga del Oviedo –1 punto de 9 posibles y unas sensaciones muy preocupantes–, cambios. Nuevas caras. Y un fichaje que apunta a debutar para intentar cambiar el semblante de un equipo necesitado de fútbol y así tener más opciones de salir de un bache inesperado por todos. Santiago Colombatto, mediocentro cedido por el León y una de las incorporaciones claves del mercado azul que cerró ayer, apunta a titular esta tarde ante el Levante en el Ciudad de Valencia (18.30 horas, Movistar).

El zurdo lleva apenas una semana de entrenamientos en El Requexón, pero tiene todas las papeletas para salir de inicio ante los de Javi Calleja. Más aún después de la baja de última hora de Víctor Camarasa, con unas molestias físicas, según el club, que le impedirán participar hoy en el partido ante uno de los gallitos de la categoría. Con este panorama, Colombatto gana muchos enteros porque se convierte prácticamente en la única alternativa que tiene Cervera para dar movilidad al centro del campo: Seoane, que podría suplir a Camarasa, cumple partido de sanción tras su expulsión ante el Burgos. El entrenador del Oviedo, además, ha transmitido su felicidad por el fichaje del argentino, lo que demuestra que espera ponerlo lo antes posible. Ayer, en la sala de prensa del Tartiere, se deshizo en elogios hacia el medio –algo poco habitual para el Almirante–: "Llevo mucho tiempo en esto y he visto infinidad de jugadores. Colombatto es típico futbolista que todo entrenador quiere tener. Le digas lo que le digas no te pone una pega. El centro del campo si tiene 3 posiciones es más para las de abajo que las de arriba. Pero si tiene que jugar de extremo derecho no te va a poner mala cara", dijo el entrenador. Internamente también ha puesto de manifiesto que Colombatto será esencial en su idea de juego. De hecho, Cervera se llevó un jarro de agua fría en México, cuando Jesús Martínez descartó su llegada, que finalmente sí fructificó para alegría general.

Ahora, con Colombatto como uno más en El Requexón, en forma por su pretemporada en León y con un inicio que chirría, puede ser su momento. El Oviedo de Cervera le espera para cambiar la situación, vencer por primera vez y olvidarse de un arranque que empieza a preocupar más de la cuenta.

Calleja ve al Oviedo para ascender

Javi Calleja, técnico del Levante, rival esta tarde del Oviedo, aseguró ayer antes del partido que el equipo azul es un claro candidato al ascenso a Primera División. Además, respaldó el labor de Álvaro Cervera. "Más transparente que Cevera no se puede ser, tiene las cosas claras y es crítico. Sabe que tiene una gran plantilla con los refuerzos que han llegado. El Oviedo es un equipo que estará peleando arriba, tiene una plantilla muy competitiva y un entrenador que saca rendimiento a un estilo que domina perfectamente. A la larga, durante la temporada, el Oviedo estará peleando por meterse en los puestos de ascenso, no sé si por play-off o por ascenso directo. Por plantilla, club y entrenador tiene todos los mimbres para estar arriba", aseguró. "Espero un Oviedo muy competitivo y que nosotros lo seamos aún más que ellos. Al Oviedo le interesa que ocurran pocas cosas y que pase el tiempo. Buscan solidez defensiva, crecer de atrás hacia adelante y esperar. Nuestra propuesta es todo lo contrario: crear ocasiones con juego ofensivo y dominar segundas jugadas para que no nos hagan daño", indicó el técnico del Levante, que llega al partido en racha.

Posible cambio de dibujo

El Oviedo afronta esta tarde ante el Levante en el Ciudad de Valencia un encuentro clave para sumar su primera victoria. La baja de última hora de Camarasa provoca que, según dejó entrever además Cervera, el equipo pueda sufrir un cambio de dibujo para lograr una reacción. El equipo azul llega al duelo necesitado, con la baja importante Alemão, con un esguince de rodilla, pero con Masca reincorporado. Cervera podría cambiar de sistema y salir con tres centrales, reforzando la línea defensiva, lo que implicaría la entrada de Luengo. El Levante, por su parte, busca su tercera victoria seguida y el liderato de la categoría. Javi Calleja, técnico de los valencianos, tiene la baja por lesión de Ángel Algobia, mientras que Capa y Fabrício, recién inscritos en La Liga, podrían ser las novedades en un equipo confeccionado para ascender después de disputar el play-off el curso pasado y quedarse con la miel en los labios.