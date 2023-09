Crónica azul del último día del mercado: rescisión sobre la bocina de Mier

El Oviedo vivió ayer las últimas horas del mercado de fichajes con relativa calma. Con actividad hasta bien entrada la noche, pero con la tranquilidad del que se sabe con los deberes hechos de antemano. El club cerró únicamente una operación: el adiós de Javi Mier, de 24 años, que se marcha de la entidad tras irrumpir en el primer equipo desde la cantera y, a falta de cerrar los últimos flecos, jugará en el Huesca del Cuco Ziganda, valedor de su llegada.

Álex Cardero, el otro jugador que estaba en la rampa de salida y no contaba en los planes del club, se quedará finalmente en el equipo carbayón tras haber rechazado varias ofertas en los últimos días. En el apartado de llegadas el Oviedo se quedó como estaba: sin sorpresas de última hora y con los diez fichajes veraniegos que ya estaban a bordo.

Pero los focos del último día de agosto estuvieron en el ya exjugador del Oviedo Javi Mier, destacado en la pretemporada de los de Cervera, que no contaba en los planes del club tras los últimos retoques en el centro del campo–Seoane, Colombatto y Cazorla–. La entidad le enseñó la puerta de salida hace varias semanas. Pero fue ayer, con dos horas escasas de margen y el jugador citado con el Oviedo en Valencia para jugar hoy ante el Levante cuando todo se desatascó. Su adiós se cerró sobre la bocina, al filo de la medianoche y con mucha tensión por si el papeleo no se hacía a tiempo y todo se iba al traste. Finalmente no fue así: bien entrada la noche Mier firmó su rescisión, previo paso de llegar al Huesca como agente libre. Al cierre de esta edición, ningún movimiento era oficial, pero el club y el entorno del jugador los confirmaron.

La jornada amaneció con las posturas claras en todas las partes. Mier tenía avanzada su rescisión con el Oviedo, pero no movería ficha sin tener en mano la oferta del Huesca. El club oscense se interesó por el jugador cuando conoció que no contaba para el Oviedo, pero hasta ayer no formalizó el movimiento por escrito. El club azul, mientras tanto, era un mero espectador de los movimientos, aunque estaba en contacto con Juan Mata, agente del jugador, que se encontraba en Japón para cerrar la llegada de Juan Mata (hijo) al Vissel Kobe japonés.

Mientras el equipo se desplazaba a Valencia, la tarde transcurrió sin movimientos importantes en el mercado, con Mier pendiente del teléfono, pero sin noticias del Huesca. Pasadas las 21 horas, todo se activó y la operación avanzó a gran velocidad. El club oscense, cuyo director deportivo es Ángel Martín González, exazul, se puso en contacto con el entorno del futbolista para trasladar la ansiada oferta. Tras ese movimiento, los asesores de Mier contactaron con Agustín Lleida, director general del Oviedo, para activar la rescisión, que se retrasó más de lo debido porque cada parte tiraba para lo suyo. El encaje de bolillos debía hacerse rápido, ya que el mercado cerraba en dos horas y había mucho papeleo por formalizar. Por eso la actividad no se detuvo hasta bien entrada la noche. Como la previsible salida de Mier se iba a dirimir en el último día, club y jugador fueron previsores. El futbolista viajó ayer a Valencia con la expedición azul, pero tenía ya reservado un billete de vuelta para el día siguiente por si, como ha sucedido, se aceleraba su adiós.

En la rescisión de Javi Mier, un prometedor canterano que llegó al primer equipo en la temporada 2019/2020 y tuvo momentos de protagonismo, han pesado varios factores y también ha influido la opinión del entrenador, Álvaro Cervera, con voz y voto en las decisiones deportivas. El equipo azul le dio este verano un lavado de cara al centro del campo y en la entidad consideran que Mier iba a tener pocos minutos a lo largo de la temporada. El canterano, por su parte, aceptó la situación. Mier, según fuentes cercanas, deseaba más que nada tener un año con protagonismo después de un curso, el anterior, marcado por una lesión que le tuvo varios meses alejado de los terrenos de juego. Como el Oviedo, al menos sobre el papel, no iba a dárselos, en su lado entienden que su adiós es lo más natural, aunque la manera de proceder del club ha extrañado en el entorno del ovetense. Mier fue uno de los más destacados de la pretemporada azul –gol y asistencia en México–, pero nada supo de los planes que tenía el Oviedo hasta los últimos días del mercado. Una vez en tierra después de la gira mexicana, el club le transmitió que no contaba con sus servicios y que debería buscar destino. Además, el Oviedo optó por una rescisión y una cesión, lo que implica un adiós que a priori es definitivo. Mier se va del Oviedo con 64 partidos jugados, 29 de titular y tres goles. Su temporada con más protagonismo fue la 21/22 a las órdenes del Cuco, con el que ahora se reencuentra en el Huesca. Allí compartirá vestuario con Obeng.

El club estuvo pendiente de opciones hasta el final; Cazorla, inscrito. El Oviedo no hizo más movimientos que el adiós de Mier, pero estuvo pendiente del mercado prácticamente hasta el final. El club azul, de hecho, se mantuvo atento en los últimos días y se interesó por el futuro de Abde, extremo argelino del Alavés. El Oviedo cuenta con buenos informes de este jugador desde hace tiempo y preguntó por su situación. El club vasco, sin embargo, dejó claro que no se desprendería del atacante. El Oviedo, pues, no realizó más incorporaciones, aunque tras el adiós de Hugo Rama al Dépor pudo inscribir ayer a Santi Cazorla, que a falta de ponerse a tono físico ya puede debutar.