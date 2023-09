Gran reacción, renta corta: empate del Oviedo (1-1) ante el Levante

Colombatto habrá entendido varias cosas en sus primeros 53 minutos como azul. Que su fútbol, intenso, con picante y fútbol, mucho fútbol, encaja como un guante en lo que desea Cervera. Fue aparecer él y recuperar el Oviedo su color habitual de la pasada temporada. Otra cosa para el aprendizaje del argentino: en España, los árbitros suelen ser pejigueros y vivir al margen del guion de los partidos. Solo así, con ese estilo tan desesperante de arbitrar de Milla Alvéndiz, se entiende la expulsión que condicionó al Oviedo: amenazó con cortar en seco la gran reacción mostrada en el Ciudad de Valencia aunque al final el equipo supo sufrir para rescatar un punto que esta vez sabe dulce por la buena imagen mostrada con once futbolistas.

1 Levante 1 Real Oviedo 0-1, min. 47: Bastón. 1-1, min. 63: Bouldini. Levante Femenías (1);

Vezo (1), Postigo (1), Muñoz (1), Valle (1);

Andrés (1), Giorgi (1), Rey (2), Lozano (1);

Cantero (1), Bouldini (2). Cambios Capa (1) por Vezo, min. 53.

Dani Gómez (2) por Cantero y Carlos Álvarez (1) por Giorgi, min. 65.

Brugué (1) por Andrés y Óscar (1) por Lozano, min. 78. Real Oviedo Leo Román (1);

Viti (2), Luengo (2), Costas (1), Calvo (2), Bretones (2);

Paulino (2), Luismi (1), Colombatto (2), Moyano (2);

Bastón (2). Cambios Jimmy (1) por Paulino, min. 53.

Pomares (1) por Bastón, min. 70.

Masca (1) por Moyano, min. 84. Árbitro: Milla Alvndiz (comité andaluz). Expulsó a Colombatto por doble amarilla, minuto 53. Amonestó a los locales Vezo, Capa, Carlos Álvarez y a los visitantes Luismi. Ciudad de Valencia: con media entrada y unos 200 oviedistas en la grada.

Costó (3 partidos, 270 tediosos minutos y un sinfín de bostezos y gestos de incredulidad) pero el Oviedo de Cervera está de vuelta. Porque cuando uno dejaba volar la imaginación en pretemporada, en un intento de análisis realista, se imaginaba algo así como lo visto ante el Levante. Un equipo sólido, compacto, gregario e intenso. Que no rehúye el cuerpo a cuerpo y que tiene las cosas claras. Lo de la pelota es otra cosa, pero al menos es esperable que las dos o tres cosas que el equipo muestra con el balón salgan bien. Algo así sucedió en una primera parte que ya invitaba al optimismo.

Salió el Oviedo con tres centrales y carrileros largos, Viti y Bretones. Paulino se asentó en la derecha para dejarle el carril a Viti y Colombatto debutó como si llevara media vida con sus compañeros. Gritó, corrigió y achicó aguas en las zonas que más lo demandaba el equipo.

No se llevaban un par de minutos cuando el Levante enlazó sus tres primeros pases y la pelota llegó rauda a la banda izquierda. Cuando Valle se preparaba para el centro, Paulino llegó raudo a la escena para taponar el intento.

Parece un ejemplo al azar pero no lo es. No hay cosa que más agite a Cervera que los suyos dejen centrar al rival. “Nunca hemos sido un equipo que defienda bien los centros laterales. Lo que pasa es que antes no dejábamos que nos centren…”, explicó el viernes Cervera. En su cabeza quizás estaba el gol del Burgos: centro y remate sin nadie que al menos embarullara. Paulino demostró desde el primer momento que al menos la teoría estaba aprendida.

También la práctica, por lo que se vio a continuación. El Oviedo sujetó con firmeza a Bouldini, con Costas entre los dos centrales y salió con agilidad, sobre todo cuando encontró a Bretones y Viti, cada uno en su costado. A los 7 minutos, el de Laviana había puesto el primer centro. A los 10, Paulino, escondido por dentro, lanzó con la derecha arriba. A los 23, otro centro, este de Moyano: a Bastón le faltó un par de centímetros en el flequillo. El guion le gustaba al Oviedo. Le encantaba a Cervera.

Faltaba el chispazo, ese golpe de suerte que convierte una buena tarde en una magnífica. Pudo llegar en dos intentos de Bastón. En el primero, el balón se fue al poste derecho. En el segundo, rozando el izquierdo.

Del Levante solo se supo algo por un remate forzado de Muñoz en una falta lateral. La única preocupación azul al descanso era que sus dos pivotes habían sido amonestados por un quisquilloso Milla Alvéndiz.

A la vuelta de vestuarios, un par de confirmaciones rápidas. La primera, el Oviedo estaba de dulce. A los dos minutos de juego, el rechace de una falta le cayó a Colombatto que lanzó un pase de quaterback hacia Calvo. Este tocó hacia el área y Bastón remachó a la red. Pintaba de cine para el Oviedo.

Pero quedaba otra constatación. La del árbitro. En la jugada que siguió al gol, Colombatto protegió la pelota con el brazo levantado. El árbitro vio una falta discutible y una amarilla desproporcionada (la primera, directamente, había sido imaginada por el trencilla): dejaba a los de Cervera con uno menos desde el minuto 53.

Cervera respondió con Jimmy por Paulino, para tratar de sujetar la medular, pero el Levante se lanzó al área carbayona. Los centrales empezaron a duplicarse y Román tuvo que entrar en escena. Cuando parecía que había acabado el aluvión inicial, llegó el golpe. Fue un despiste que se coció en la izquierda, centro cómodo (doloroso para Cervera), y se concretó en el centro, con Bouldini remachando tras la espalda de Costas.

El tanto serenó algo los ánimos del Levante, que seguía dominando pero menos profundo. Influyeron también los cambios de Cervera, con más oxígeno para el equipo. Tras un intento arriba de Rey, el Oviedo empezó a estirarse, con Moyano de improvisado nueve. En una falta lateral tras una galopada, Luengo se encontró encima el balón y tocó de cabeza, pero la pelota se fue al larguero.

El final sí fue local. Román punteó un centro a los 82’ que parecía que se colaba. En una rápida contra, Masca cayó cuando iba a rematar y, a la vista de la repetición, se ve un contacto-. Pero ni el árbitro ni el VAR mandaron parar. Sí intervino el videoarbitraje a los 86, para chafar la fiesta del Ciudad de Valencia: Dani Gómez había hecho el 2-1. Pero estaba en fuera de juego.

Resistió el Oviedo la última falta pegadita en la frontal y, sufriendo, acarició un punto de buen sabor. Porque la imagen, esta vez sí, fue la de un equipo de Cervera.