No es fácil despedirse y decir adiós a lo que ha sido mi vida entera: mi hogar, mi ciudad y mi club. Tantos recuerdos que me vienen de golpe a la mente y tantos sueños hechos realidad. Dejo mi casa pero lo hago con el enorme orgullo y la satisfacción de haber podido cumplir todo lo que imaginaba de pequeño y haber formado parte de la historia del Real Oviedo.

Me siento muy afortunado y agradecido con todas las personas que lo han hecho posible y que me han acompañado en todo momento. Compañeros y entrenadores con los que he compartido vestuario en cada categoría hasta el primer equipo. Todo el personal y trabajadores del club que están en el día a día haciendo que todo sea perfecto. Todos ellos me han ayudado a ser quien soy como persona y como jugador. Las lecciones que he aprendido y los valores que me han transmitido me acompañarán en esta nueva etapa que comienzo.

Por supuesto no me olvido de lo más importante que tiene este club: su afición. Muchas gracias de corazón por vuestro apoyo y cariño, a partir de ahora vuelvo a ser uno más de vosotros.

Os deseo lo mejor