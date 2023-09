Ellas apuestan al azul; las internacionales del Oviedo confían en la victoria carbayona: "Que siga la racha"

Dos son novatas en estas lides y una ya se puede considerar veterana. Sarita Serrat y María Corbacho son las nuevas en el Real Oviedo Femenino, mientras que Ana Buceta encara su tercera campaña de azul. Buce es la que sabe de qué va el derbi que el sábado Oviedo y Sporting disputan en el Carlos Tartiere. Conoce lo que significa para Asturias un duelo de esta magnitud y sabe lo que es jugarlo. Y ganarlo: sus dos experiencias ante el Sporting acabaron con triunfo azul (0-1 y 2-1). Para Serrat y Corbacho será algo nuevo: las tres estarán el sábado en el estadio y en cuatro semanas diputarán el suyo en Gijón.

Ahora que ellas mandan en el mundo del fútbol, ahora que España es campeona, Serrat, Corbacho y Buceta representan para LA NUEVA ESPAÑA la visión azul de cara al derbi. Son las elegidas por una razón: saben lo que es defender la camiseta de la selección española. Ellas también se sienten partícipes del éxito.

"El Mundial será un punto de inflexión para el fútbol femenino. La evolución en los últimos años ya era notable, pero ahora sí que la gente tiene que apostar y engancharse al femenino. Es el momento", señala la gallega Ana Buceta, que fue internacional sub-17 y sub-19, además de participar en algunas concentraciones con la absoluta. "Cuando fui yo a esos entrenamientos el seleccionador era Quereda... Así que digamos que era otra época", dice para salir al paso: Quereda fue el entrenador que fue acusado de vejar a las futbolistas.

"Durante los partidos del Mundial vi más gente que nunca con camisetas de la selección. La gente por la calle te para y te dice ‘hasta ahora no veía el femenino, pero me enganché con el Mundial’. Es una satisfacción", analiza. "El éxito ha sido de 23 jugadoras, pero todas nos sentimos parte de ello", añade.

Sara Serrat, Sarita en la camiseta, onubense de 27 años, es la que ha logrado más recorrido en el fútbol nacional. La portera ha sido internacional sub-16, sub-17, sub-19 (subcampeona de Europa) y absoluta: fue a varias convocatorias (la camiseta de una de estas experiencias, un España-Brasil en abril de 2019, ilustra la foto de este reportaje) y debutó en un choque previo al Mundial de Francia. "Representar a tu país es increíble. La primera vez que me llamaron a la absoluta fue una sorpresa, el nivel en la portería en España es top y he coincido con cracks. Me quedé a las puertas del Mundial, pero la experiencia es para recordar siempre", relata.

Tiene más motivos para celebrar. "He coincido con el 90% de la plantilla que quedó campeona. Por eso la alegría es aún mayor. El fútbol femenino es tan pequeñito que nos consideramos parte de la misma familia", indica Serrat: "Esas 23 jugadoras campeonas nos representan a todas".

La historia de María Corbacho es diferente. La defensa ha firmado por el Oviedo este verano y tiene una curiosa relación con la selección: es internacional, pero en fútbol playa. Un juego más físico e intenso que encaja con sus condiciones. Debutó el año pasado, "nunca pensé que llegaría a vestir la camiseta de la selección y al final, de otra manera a la pensada, lo he logrado", probó y se enganchó. Ha ido a cada convocatoria desde entonces: el verano pasado se proclamó campeona de los Juegos Europeos. "Me escribió mucha gente diciendo que esa Mundial es de todas las chicas que hemos luchado por jugar. Te sientes partícipe", indica la zaguera.

Así ven el derbi

Para hablar del duelo asturiano, es Buce la que toma la palabra: "Yo siempre digo que es como un Madrid-Atleti o un Betis-Sevilla. Hay tensión y colorido, es un partido que tienes que ir a verlo sí o sí. Más que jugar hay que pelear". Y sigue: "Hasta ahora mi experiencia en los derbis son buenas, espero que siga siendo así esta temporada".

Ya todas saben lo que significa. De ello han hablado en el vestuario. "En cuanto llegué aquí ya me avisaron que este era un derbi caliente, que había mucha rivalidad y que había que vivirlo alguna vez", cuenta Corbacho. "Siempre había oído que era un partido bonito. Hemos jugado en pretemporada y ya se nota la rivalidad y el pique. Tengo ganas de ver el de los chicos el sábado y de jugar el nuestro en la Liga", interviene Serrat.

Lo último a la que se les invita es una porra de cara al derbi. Como no podía ser de otra forma, reina el optimismo. Empieza Buceta, que tira de mínimos: "1-0 el de chicos y 0-1 el nuestro". Corbacho ve más alegría en el marcador: "Por no repetir el de Buce, 2-1 para el sábado. Y el nuestro… 1-3". Cierra Serrat la improvisada porra: "2-1 los chicos y 0-2 nosotras: portería a cero".