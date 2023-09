El despertar del Oviedo: análisis del momento azul

Decir que las alarmas habían saltado resultaría exagerado. Pero en el ambiente, dentro y fuera, sí crecía poco a poco la preocupación. No tanto por los números, tozudos –1 punto de 9 posibles cuando empezó la última jornada–, sino por las sensaciones. El Oviedo no se encontraba. No estaba cómodo. Ni rastro de ese equipo pegajoso y agobiante que acabó el curso pasado más cerca del play-off que del descenso. Las alegrías azules veraniegas eran los fichajes, no el rendimiento. Y lo cierto es que el Oviedo todavía no gana –dos empates y dos derrotas en cuatro partidos–. Pero en el club utilizan una expresión para reflejar el momento del Oviedo tras la versión en Valencia: "Hemos despertado". El empate ante el Levante, por las formas y un arbitraje "para olvidar", ha dado fuerza al equipo justo antes el primer derbi de la temporada, este sábado ante el Sporting. Se respira más tranquilidad.

Nuevo sistema. Cervera optó por protegerse y la jugada le salió bien. El Oviedo no concedió casi ocasiones, metió un gol y tuvo dos palos a pesar de jugar con un hombre menos durante casi medio tiempo. Prueba superada. El Almirante acostumbra a hacer movimientos así. El curso pasado, con un porrón de bajas, también cambió a cinco defensas en un duelo decisivo en Las Palmas (0-1). El devenir de la semana marcará si este nuevo dibujo, con carrileros largos y dos pivotes, tiene continuidad ante el Sporting. El reto de Cervera. Atendiendo a la configuración del mercado y de la plantilla y teniendo en cuenta el estilo de Cervera, es evidente que el técnico azul tiene el reto de inculcar su filosofía encajando la calidad de la plantilla en el día a día. Las primeras jornadas sembraron dudas en ese sentido. ¿Puede acoplarse el Almirante a una plantilla con "jugones"? En el Oviedo creen indudablemente que sí. Y la versión ante el Levante puede darles la razón. En el club esperan que sea un antes y un después. Además, el Almirante mostró gran confianza en Colombatto, para alegría en los despachos, al que ubicó de titular al poco de llegar. El encaje de Seoane en el derbi. A partir de hoy, el Oviedo entra en modo derbi y, mientras se resuelve el recurso del club por la expulsión de Colombatto, urge encontrarle acomodo a Seoane, llamado a ser titular y de vuelta tras su sanción por la doble amarilla en Burgos. El duelo ante el Sporting no es un partido cualquiera e indicará las preferencias del entrenador en un encuentro muy exigente. No es baladí, ya que Seoane, Camarasa y Colombatto se disputan un puesto sobre el papel. Pero la papeleta es para el Almirante, llamado a hilar fino para armar su proyecto. Conjurados para el derbi. El ambiente del vestuario del Oviedo es positivo tras el punto en Levante. En la plantilla se afronta el derbi como la oportunidad perfecta para sumar de tres por primera vez y salir del pozo. Pese a que la Liga acaba de empezar, el Oviedo sabe por experiencia propia que un mal inicio puede condenar un campeonato. De momento, el equipo azul acabó la jornada el último clasificado tras el empate del Huesca ante el Mirandés.