Alemão, KO: el tiempo de baja del delantero del Oviedo

El Oviedo arrancó este lunes la semana de preparación del derbi asturiano con una de cal y otra de arena. Como ya se esperaba, y ahí está la buena noticia, Camarasa se entrenó sin problemas en El Requexón al mismo ritmo que sus compañeros y podrá jugar ante el Sporting. La parte negativa tiene lugar en la delantera. Alemão, ariete, no se ejercitó, es baja segura para el derbi y además se perderá los siguientes partidos por su esguince en la rodilla. El tiempo de baja rondará el mes de competición. Los cálculos del club pasan porque el brasileño esté de vuelta a primeros de octubre, coincidiendo con la semana en la que el Oviedo juega tres partidos: Eldense fuera, Huesca en el Tartiere y Leganés a domicilio.

A no ser que se recorten los plazos, será en esas fechas cuando regrese Alemão, que estaba llamado a ser el delantero titular del Oviedo esta campaña. El brasileño salió de inicio ante el Burgos, fue el más destacado y apuntaba a ser importante para Cervera ya a cortop lazo.

Su baja, pues, es un serio varapalo para el entrenador del Oviedo de cara al derbi ante el Sporting de este sábado en el Tartiere. La ausencia de Alemão pone el foco más si cabe en Borja Bastón, capitán de la plantilla, autor del gol ante el Levante. En una temporada en la que, a priori, iba a tener difícil entrar en el once precisamente por la competencia del brasileño, el "9" ha arrancado con un tanto y un pase que acabó en el gol de Camarasa ante el Ferrol.

Bastón, "pichichi" hace solo dos cursos, reclinó jugar en México en verano, apostó por seguir en el Oviedo y ahora afronta como delantero referencia el primer bache de la temporada, con el equipo último antes de recibir al Sporting. Con experiencia en los derbis, a Bastón no se le da nada mal el eterno rival, sea cual sea la camiseta que vista. Ha perforado la red rojiblanca en tres ocasiones, con el Eibar, con el Leganés y con el Oviedo, en el último encuentro de rivalidad en el Tartiere.

En una semana en la que los clubes cuidan al máximo cada detalle, Bastón fue el primer futbolista en comparecer en El Requexón y reconoció que el inicio no es el esperado. Nada mejor como el derbi, cree la afición y el club, para salir del bache. "Estamos teniendo buenos resultados en los derbis, pero el pasado no sirve de nada. Hay que centrarse en hacer un buen partido, con nuestra gente en nuestra casa y sacar los tres puntos. Los nuevos cuando llegan me preguntan por este partido. Todos se imaginan el día del derbi: el recibimiento, el partido... Se lo intentamos explicar, pero hasta que no lo vean no van a saber lo que realmente conlleva. Durante la semana les iremos diciendo cosas para que lo disfruten, salgan a competir y vayamos todos a ganar", aseguró el ariete, que también aprovechó para dar su punto de vista sobre la expulsión de Colombatto ante el Levante. "Sé que el club está haciendo todo lo posible para recurrirla y que se la quiten. Yo creo que se la deben quitar, porque al fin y al cabo son dos amarillas bastante rigurosas, que no debían de ser sacadas, y menos la segunda. Él estaba protegiendo un balón y no impacta fuerte. Podía haber sido falta, pero no amarilla", finalizó el delantero azul, que será la referencia en el derbi.