El Comité de Competición ha desestimado el recurso que el Oviedo presentó sobre la primera de las dos amarillas que vio Santiago Colombatto ante el Levante y que le impedirían jugar el derbi por expulsión. El club azul presentó una alegación y la misma ha sido desestimada esta mañana, por lo que, al menos de momento, Colombatto se perdería el duelo ante el Sporting de este sábado en el Tartier.

El Oviedo acudirá ahora al Comité de Apelación y, si fuese necesario, al TAD, pero las opciones de que esos recursos prosperen son, en todo caso, remotas.

El club azul basó su recurso en dos premisas. Lo centró en la primera amarilla, por una falta de Colombatto a Muñoz, y alegó que no se trataba de un ataque prometedor, puesto que el jugador siguió atacando, y que por definición eso no era una zancadilla, que fue lo que escribió el colegiado en el acta. Competición pasa por alto el hecho de que sea o no un ataque prometedor y dice que al Comité "no le corresponde" valorarlo.

Respecto a la zancadilla, el Comité admite que el jugador no se cayó, pero recalca que eso no contradice al relato arbitral y que las pruebas aportadas por el club no demuestran que no existió. Así lo expone: "En cuanto a la zancadilla mencionada en el acta, en segundo lugar, este Comité considera que las imágenes aportadas por el club alegante no logran desvirtuar su existencia. En otras palabras: se aprecia, al menos prima facie, el contacto provocado por el jugador amonestado cuando cruza su pierna por entre las del rival. El visionado de las imágenes, en definitiva, no ha permitido a este Comité concluir, más allá de toda duda, la ausencia de dicha zancadilla que, ciertamente, no hizo caer al jugador contrario ni le impidió continuar con el control del balón de manera inmediata".

El relato completo de Competición es el siguiente

El club alega la existencia de un error material manifiesto. Sostiene que lo afirmado por el colegiado en el acta no ocurrió. Niega, de un lado, que los hechos ocurriesen en el marco de un “ataque prometedor”. Y, de otro, la zancadilla a la que se refiere el colegiado. Afirma, en este sentido, que el jugador no zancadilleó al rival, que pudo continuar controlando el balón y pasarlo a un compañero. La tarea de este este órgano disciplinario, de acuerdo con la normativa federativa que resulta de aplicación, es determinar, en su caso, la existencia deun error material manifiesto en la descripción arbitral de la acción. Como se ha dicho aquí, únicamente la prueba de un error de este tipo puede desvirtuar la apreciación realizada por el colegiado y, en consecuencia, la veracidad de lo que hizo constar en el acta. Es necesario en todo caso que se trate de un error claro o patente, independientemente de toda opinión, valoración, interpretación o calificación jurídica que pueda hacerse, circunstancias que no se dan en este caso.

En relación, en primer lugar, con la eventual existencia deun ataque prometedor, lo cierto es que se trata de una circunstancia que este Comité considera que no le corresponde valorar. Estando el colegiado mejor situado para apreciarla, la sustitución de su criterio no supondría sino un rearbitraje. En definitiva, una sustitución de la labor arbitral, algo que no corresponde hacer a este órgano disciplinario.

