El rugby apuesta por una rivalidad muy diferente: el derbi que termina echando unas cervezas

Oviedo-Sporting. Última jugada del derbi. Córner en el área del Sporting. El partido va empate. Cervera mira al banquillo. Ve a Víctor Villena, Arturo Méndez y Tato Taboada. MAR, por su parte, puede echar mano de Daniel Moreira, Alejandro López y Dián Luis Castro. A ver quién es el valiente que se atreve a saltar contra unos hombres curtidos por mil placajes, con fisonomía de búfalos y determinación testada en mil batallas en el barro, pensarían ambos entrenadores.

El aspecto fiero de los jugadores del Real Oviedo Rugby y del Gijón Rugby no es más que eso, una fachada que esconde una camaradería que trasciende el enfrentamiento deportivo del que se escribirá un nuevo capítulo el fin de semana del 24 de septiembre, en la primera jornada de División de Honor B, una segunda categoría del derbi patrio a la que acaba de ascender el Gijón. El partido será en el campo del Naranco, en la capital del Principado, mismo escenario en el que se dan cita jugadores de uno y otro equipo para departir sobre el derbi más inmediato, el que se juega este fin de semana en el Carlos Tartiere, y los antagonismos entre dos deportes que, nacidos casi de la mano, pronto tomaron trayectorias dispares en infinidad de cuestiones, algunas de tan rabiosa actualidad esta semana en Asturias como la forma de concebir la rivalidad.

"Estaría bien que se contagiase el ambiente del rugby al fútbol y que, a cambio, a nosotros nos viniese a ver jugar tanta gente como a ellos. Seguro que, si moviésemos tanto dinero como el fútbol, no tardarían tanto en arreglarnos el campo. A nosotros, en un partido importante y si hace bueno, nos vienen a ver como mucho 200 ó 300 personas", explica Arturo Méndez, tercera línea del Real Oviedo. Para Alejandro López, apertura del Gijón, entiende que la raíz de la visceralidad mal enfocada que contamina partidos como el del sábado obedece al enorme seguimiento que concentra el fútbol. "Todo lo que atrae a muchas personas acaba generando problemas", reflexiona.

A diferencia del fútbol, el rugby, al menos en España, es un deporte minoritario, de escasa relevancia mediática y social. Esta marginalidad, si bien trae aparejadas diversas complejidades, también le confiere al deporte un espíritu gremial que fortalece los lazos de quienes pertenecen a este pequeño universo. "Yo jugué al fútbol desde los 4 a los 11 años. El ambiente de uno y otro deporte no tiene nada que ver –interviene Daniel Moreira, capitán y medio melé del Gijón–. En el fútbol, todo es mucho más individualista, la gente va más a su bola, no hay el mismo sentido colectivo que en el rugby, donde te lo inculcan desde pequeño: piña, piña y piña". Coincide Tato Taboada, entrenador-jugador y primer centro del Real Oviedo, gran conocedor del fútbol, que practicó durante seis años en su infancia: "Es todo muy distinto. Hay diferentes caracteres y objetivos, y en el fútbol siento que a veces se pierden los valores del deporte por fijarse unos objetivos finales demasiado elevados, hay más egocentrismo. Muchos de los mejores futbolistas que conozco no tienen nada de ego y han triunfado por ser unos cracks trabajando".

Quizá la expresión más elocuente de la deportividad imperante en una práctica en apariencia violenta como el rugby es el tercer tiempo, una tradición que dicta que los jugadores de ambos equipos compartan una cerveza (o las que surjan) después de los partidos. "Después del partido habrá que liarse, chavales, que cae en San Mateo", interpela Taboada a los jugadores del Gijón. El técnico del Oviedo presume de amistades en el vestuario del rival. Lo mismo le sucede, en el bando contrario, al zaguero Dián Luis Castro. "Tengo muchos colegas en el Oviedo –confiesa–. Es lo mejor del rugby, que te permite hacer amistades no solo en tu equipo, sino también en el contrario".

La buena relación entre oponentes, no obstante, no le resta al partido del día 24 un ápice de la rivalidad consustancial a un duelo entre Oviedo y Gijón. "Claro que hay mucha rivalidad, pero el ambiente sigue siendo igual de sano", tercia López. "Lo bonito es que estaremos dándonos cera 80 minutos y luego nos iremos a tomar algo juntos y tan amigos", completa el capitán Moreira. Gane quien gane, existen diversos factores por los que los dos equipos se congratulan de coincidir en División de Honor B. Uno de ellos tiene que ver con la precariedad económica preponderante en el rugby español. "Nos viene bien, además de para dar más a conocer nuestro deporte en Asturias, para ahorrar en desplazamientos, porque estamos en un grupo en el que son todo vascos y cada viaje nos lleva, como mínimo, tres horas de autobús", explica Víctor Villena, ala-centro oviedista.

"Estamos muy contentos por el ascenso del Gijón. Va a ser un año difícil tanto para ellos como para nosotros. Es muy positivo coincidir en el mismo grupo. El derbi coincide, además, con que cumplimos 40 años, por lo que será aún más especial. Tanto Gijón como nosotros necesitamos ganar partidos desde el principio para no sufrir a final de temporada", asegura Taboada. Moreira, por su parte, afronta el partido con prudencia, pero confía en abrochar la salvación a final de temporada: "El Oviedo lleva más temporadas en esta división, tienen otro ritmo de juego. No tardaremos en cogerlo, pero para un primer partido será difícil. Soy optimista con la temporada, estamos teniendo mucho volumen de gente, y eso nos está permitiendo hacer entrenamientos de calidad. Tenemos que adaptarnos a la velocidad y a la exigencia física, pero creo que conseguiremos adaptarnos".

Pero el derbi más inmediato no es el del Naranco sino el del sábado en el Tartiere. En el Real Oviedo los hay poco futboleros, como Villena, que de pequeño "prefería jugar al pilla pilla antes que darle a un balón con los pies; era un poco burrín". Su compañero Méndez, más versado, aventura un 1-0 oviedista, "con sufrimiento". "Tendrá que ganar el Oviedín, que si no me echan", bromea Taboada, que pronostica un 2-1.

En el ala gijonesa, López, conservador, se conforma con el 1-1. Moreira y Castro, más optimistas, apuestan por el 1-2. Lo que es seguro es que el derbi no acabará con una cerveza entre Cervera y MAR. Quizá algún día. O quizá nunca.