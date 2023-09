Malestar en el Oviedo por la respuesta de Competición: sigue el caso Colombatto

No fue un jarro de agua fría porque se contaba con la respuesta negativa, pero cualquier mínima esperanza de poder recuperar a Colombatto a las primeras de cambio se fue por la borda ayer tras la respuesta del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Desestimado. Competición resolvió así el recurso presentado por el Oviedo sobre la primera de las dos amarillas que vio el argentino contra el Levante y que, por su posterior expulsión, le impide jugar el primer derbi de la temporada, este sábado ante el Sporting en el Tartiere.

En el club azul se esperaba que el recurso no prosperase, aunque hay cierto malestar por los argumentos que esgrime Competición. De momento, Colombatto sigue siendo baja para el derbi. Pero su ausencia no es definitiva y todavía hay un pequeño resquicio, ya que el Oviedo piensa alegar ahora al Comité de Apelación, que es la siguiente ventanilla disponible, y si este no le diese la razón elevaría un escrito al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

El club quiere luchar hasta el final porque considera injusta la expulsión de Colombatto y porque cree que el futbolista es básico para competir en el derbi ante el Sporting.

La respuesta de Competición rebate los argumentos del Oviedo y respalda el acta arbitral de Milla Alvéndiz. Competición es una especie de VAR en los despachos: sirve para corregir un error manifiesto en lo descrito por el colegiado.

El club recurrió la primera amarilla, la de la falta de Álex Muñoz, basándose en dos premisas: en que no se trataba de un ataque prometedor, como sostiene el acta, y en que tampoco hubo zancadilla. Competición pasa por alto la primera de las peticiones y argumenta que no es quién para determinar si esa acción era o no un ataque prometedor. "Estando el colegiado mejor situado para apreciarla, la sustitución de su criterio no supondría sino un rearbitraje. En definitiva, una sustitución de la labor arbitral, algo que no corresponde hacer a este órgano disciplinario", asegura el Comité en su escrito sobre el concepto de "ataque prometedor".

Sobre la zancadilla, Competición hace un curioso relato en el que acaba admitiendo que el jugador del Levante pudo continuar atacando pese a la falta de Colombatto. "Este Comité considera que las imágenes aportadas por el club alegante no logran desvirtuar su existencia. En otras palabras: se aprecia, al menos prima facie, el contacto provocado por el jugador amonestado cuando cruza su pierna por entre las del rival. El visionado de las imágenes, en definitiva, no ha permitido a este Comité concluir, más allá de toda duda, la ausencia de dicha zancadilla que, ciertamente, no hizo caer al jugador contrario ni le impidió continuar con el control del balón de manera inmediata. Nada de esto contradice, sin embargo, el relato arbitral", recalca Competición. El Oviedo acudirá ahora a Apelación y tiene de plazo hasta las 20.00 horas de hoy, jueves. Este órgano contestará el viernes antes de las 14.00 horas. Si también lo rechaza, faltaría la última vía para que Colombatto pueda jugar ante el Sporting: acudir al TAD y pedir la suspensión cautelar de la sanción.