El Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón a solo dos días del derbi asturiano ante el Sporting, este sábado en el Tartiere a las 18.30 horas. El equipo azul llega a la cita necesitado, colista, tras no lograr vencer en las últimas cuatro jornadas. Los de Cervera mostraron su mejor versión ante el Levante el pasado sábado (1-1) y por ahí puede estar el camino a corto plazo para el Oviedo. Es esa versión la que más convenció hasta el momento.

De hecho, esta mañana el Almirante ensayó un once con el sistema de carrileros, el mismo que utilizó en Valencia. En este teórico once, que habrá que ver si se pone en lid en el Tartiere, no estaba Colombatto, que salvo que prospere el recurso ante Apelación o el TAD se perderá el derbi por su expulsión en el Ciudad de Valencia. Su lugar lo ocupaba, siempre en este ensayo, Jimmy, estando Camarasa y Seoane en el otro equipo del entrenamiento.

El resto de esta alineación que utilizó el entrenador en El Requexón era el mismo que hace una semana, con Paulino por la derecha moviéndose con libertad y Bastón arriba. El once era el siguiente: Leo Román; Viti, Costas, Calvo, Luengo, Bretones; Jimmy, Luismi; Moyano, Paulino y Bastón. En el entrenamiento de esta mañana, por otro lado, estuvo Enol, ariete del Vetusta.