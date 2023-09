El Comité de Apelación acaba de publicar el fallo del recurso presentado por el Oviedo tras la expulsión a Colombatto ante el Levante y que le impide jugar el derbi. Se trata del segundo organo al que acude el equipo azul tras desestimar el primero Competición. Apelación, por su parte, también ha rechazado el recurso, por lo que Colombatto no jugaría el derbi salvo que el TAD, el último organo al que acudirá la entidad, le de la cautelar. La de Colombatto se trata de una seria baja, porque además Camarasa tampoco jugará eld erbi.

En un largo escrito, en el que recoge los argumentos del Oviedo, que considera que en la primera amarilla no hubo zancadilla ni se trata de un ataque prometedor, Apelación da sus argumentos para desestimar el recurso.

"Los miembros de este Comité de Apelación, de manera unánime; entienden que no es posible Real apreciar un error material manifiesto, capaz de desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral dado que las imágenes son, en todo caso, compatibles con lo reflejado en el acta. Lo que se dilucida en los órganos disciplinarios no es la prueba de lo que realmente ocurrió, sino algo mucho más modesto: si lo que se aprecia en las pruebas, en concreto ahora en la videográfica, es compatible con lo reflejado en el acta, en este caso, realizar una zancadilla a un adversario en la disputa del balón evitando un ataque prometedor, con independencia de que también puedan serlo otras versiones, incluida la del Club recurrente", se asegura en el escrito. (...).

"El propio Club reconoce que su futbolista D. Santiago Colombatto trata de arrebatar el balón al rival, y por ello, resulta indubitada su intervención, siendo estos aspectos del todo coherentes con la descripción de los hechos consignada por el colegiado. Igualmente, en cuanto a la discrepancia del Real Oviedo en la valoración de las circunstancias que configuran el lance del juego en cuestión, y en particular respecto a la existencia de una zancadilla, su interesada interpretación no puede tener favorable acogida, ya que a pesar de que las extremidades de ambos futbolistas no se entrecruzan, puede observarse como efectivamente D. Santiago Colombatto cae al suelo y obstaculiza la carrera del contrario, por lo que su percepción resulta insuficiente para desvirtuar lo consignado en el acta arbitral, no resultando posible apreciar el error material manifiesto pretendido por el Club recurrente. Del mismo modo, en lo tocante a sus razonamientos relativos a la existencia de un ataque prometedor, ha de recordarse que la cuestión mencionada se encuentra fuera de la competencia de este Comité de Apelación, por pertenecer al margen de discrecionalidad técnica del colegiado, sin olvidar que las imágenes no permiten desvirtuar la apreciación efectuada por el árbitro como autoridad deportiva para dirigir el encuentro", se indica a su vez.

El Comité también recalca que "por otra parte, en relación con sus alegaciones referidas a la continuación del juego tras la señalización de la infracción, este Comité de Apelación ha de indicar que el video no permite apreciar el lugar desde el que fue reanudado el partido, por lo que la argumentación del Real Oviedo respecto a la ley de la ventaja y valoración de la acción por el colegiado no puede ser atendida. De esta forma, lo único que corroboraría la existencia de un error material manifiesto (“claro o patente”) sería la incompatibilidad absoluta de lo que se aprecia en las imágenes con lo reflejado en el acta arbitral, es decir; que aquellas descartaran indubitadamente la existencia de las acciones recogidas en el acta, cosa que no sucede".

Además, añade que "siendo las imágenes compatibles con lo reflejado en el acta, y ante la inexistencia de pruebas que lo desvirtúen, no puede apreciarse el error material manifiesto, con independencia de que esas imágenes sean compatibles con otras versiones de los hechos, incluida la que expresa el Club recurrente. Las meras dudas tampoco serían suficientes para demostrar ese error “claro y patente”, único capaz de desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral".

Con esos argumentos, Apelación desestima el recurso azul, que ahora acudirá al TAD como última oportunidad para que Colombatto juegue el derbi ante el Sporting.