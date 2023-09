Tras el último entrenamiento de la semana, el que precede al derbi asturiano, Álvaro Cervra atendió a los medios de comunicación en El Requexón. El técnico, con un bagaje de 4 puntos sobre 6 en el duelo regional, espera que ahora se mantenga la buena racha.

Las bajas.

“Las bajas son las conocidas: Tarín, Millán, Cazorla, Alemao, Lucas y Camarasa, que no está disponible. Colombatto estamos a la espera. Ninguna baja es muscular. Entrenamos con un cuidado tremendo, para que no se fatiguen muscularmente. Me gustaría tener más fondo de armario, pero no es algo de lo que me queje”.

Once claro o dudas

“Está claro. El año pasado jugábamos alguna vez con tres centrales y volvíamos a jugar con 4 puede pasar lo mismo. O no. Yo lo sé pero no lo voy a decir”.

“Si están todos, Seoane lo adecuas a otra posición más ofensiva, que será incómoda para él seguramente, pero con estas bajas ahora mismo puede jugar en el doble pivote”.

Cómo llega el equipo.

“En una situación complicada en la tabla, pero con la sensación de que hemos dado la vuelta a la esquina, no es un pequeño giro sino uno grande a cosas que estábamos haciendo mal. Hemos perdido el tiempo en cosas que no nos daba resultado. Hemos vuelto a mi esencia, hay que defender de frente, no de espaldas, la pelota hay que jugarla cuando se pueda… No podemos ir por el “vamos a ver si…”. A mí me gusta más esta idea, nos veo más sólidos con esta idea”.

El derbi.

“Nunca sabes. Hasta ahora hemos jugado tres partidos fuera y uno en casa, los de fuera dos jugamos con uno menos mucho tiempo y el de casa con uno más. Por mucho que imagines los partidos… Nunca sabes. Hay que jugar tranquilos porque vamos a crecer mucho a través del tiempo”.

Bastón.

“Podríamos liberarle en labores defensivas y que nos pasen de medio campo con la pelota controlada… Le pedimos a los laterales que lleguen a línea de fondo y centren y a los delanteros no que bajen a defender. Y no me parece justo. Los delanteros están lejos del área porque nosotros no conseguimos tener la pelota cerca de su área. No la manejamos allí. Hubo un partido ante el Racing de Ferrol, ellos con 10 la segunda parte, jugamos en su campo. Los comentarios a toro pasado me vale de poco. Muchas veces jugamos con el delantero lejos del área y a futbolistas como Bastón le cuesta más”.

La posible baja de Colombatto.

“No me condiciona. Salimos con buenas sensaciones del otro día. No como otros días. Me condiciona porque es un gran jugador pero a los jugadores no les pedimos grandes cosas, en esencia es lo mismo”.

La situación en la tabla.

“Puede atenazar sí, y si pasa el partido y no es bueno la gente puede ponerse en contra, y todo condiciona. Algunos cuanto más les grites mejor juegan y otros no. Eso no lo puedes trabajar”.