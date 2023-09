Colombatto, a fondo: "Necesito ambientes calientes porque mejoran mi fútbol; lo de afuera influye en el futbolista"

Su debut dejó un cúmulo de sensaciones díficil de resumir. Su aportación futbolística provocó asombro. Su expulsión, indignación. Su sanción, preocupación. El Oviedo trata de contar con Santiago Colombatto (Ucacha, Argentina, 1997) en el choque de mañana. Hoy sabrá la decisión de Apelación. El protagonista, el nombre en boca de todos, se lo toma con calma, cuenta a LA NUEVA ESPAÑA en su primera entrevista en Oviedo.

–Pasó de todo en su estreno.

–Estoy contento por haber debutado, eso lo primero. Un poco triste por el resultado, porque no pudo ser con victoria y por haber dejado con diez al equipo.

–Por partes, ¿cómo se vio en el campo?

–Cómodo. Estoy bien físicamente, eso no me preocupaba porque sabía que llegaba preparado. Mi mentalidad era la de hacer un buen partido, pero no pudo acabar de la mejor manera.

–Las amarillas: su opinión.

–La primera no fue. En la segunda yo me estoy cayendo y protejo la pelota. Son decisiones, lo que él vio, y no puedo meterme. Yo trataba de decirle que protejo la pelota, que no lanzo el codo.

–¿Confía en jugar ante el Sporting?

–Me encantaría. Desde que llegué la gente me habla del derbi. Espero que me quiten esa tarjeta que fue injusta. Aportaré me toque dentro o fuera del campo.

–¿Qué le cuentan del derbi?

–Que se vive con pasión. Los clásicos siempre son diferentes. A mí me tocó jugar varios River-Boca de pequeño y ya eran calientes. La semana se vive diferente, para los futbolistas, la afición, la ciudad... Me imagino gente, ruido, apoyo... Por eso es lindo de jugar.

–¿Cómo llega al Oviedo?

–Fue un verano movido. Quería seguir en Europa, eso lo tenía claro. Hubo varias opciones, pero por la ambición que tiene el Oviedo casaba con mi carácter.

–Tuvo ofertas importantes.

–Superiores en lo económico, sí. De Rusia, México, Croacia... Pero ahora mismo y a mi edad aún priorizo lo deportivo. Oviedo será una plataforma buena para seguir creciendo y para lograr algo lindo. Coincido con las ambiciones del club y de su presidente.

–Vaya fe que tiene en usted Jesús Martínez...

–Hace 2 años y medio que confía en mí y tiene mucha culpa de que haya venido a Oviedo. Sentía que le debía algo.

–Hablemos de su carrera. ¿Cómo empieza en el fútbol?

–A los 3 años mi papá me llevaba a un campito. Él fue jugador, pero no profesional: era un apasionado del fútbol. A los 7 años empecé en un club en Villa María, a una hora de mi casa. Por la semana entrenaba en el equipo de mi pueblo y los fines de semana jugaba allí. A los 10 años me vio una persona y me llevó a Buenos Aires, que estaba a 7 horas de mi casa.

–Ficha por River Plate y deja a su familia atrás.

–Me fui a una pensión. Estuve allí 7 años, hice todas las inferiores en River. Y a los 17 me fui a Italia, al Cagliari. Allí empezó mi carrera profesional: Pisa, Hellas Verona, Trapani, Perugia...

–Decisiones difíciles desde pequeño.

–La de irme a Buenos Aires con 10 años fue la más complicada. Pero significaba jugar en uno de los equipos más grandes de Argentina. Fue duro para mí y mi familia, que es gente trabajadora y que solo podían ir a verme una vez al mes. Siempre he arriesgado porque he creído en mis sueños. Eso me impulsa a tomar las decisiones. Aún no he cumplido mi sueño, todavía sigo detrás de él. Eso es lo que te mueve, por eso juegas, corres, vas a «trabar»... Que después se cumpla o no depende de varios factores pero yo sigo detrás de ese sueño.

–¿Y el sueño es?

–Es algo íntimo. Algo que me motiva a seguir. ¿Para qué te levantas y vas a entrenar? ¿Qué te mueve? A mí, ese sueño pendiente. El día que no lo tenga, me retiraré.

–¿Siempre jugó de medio?

–Yo era pivote posicional. Un «5» en Argentina. Hasta que llegué a la sub23, que me agarra un entrenador y me dice que si seguía subir de nivel debía convertirme en un «box to box»: hacer goles, defender, aportar más. Al principio no lo veía. «No, yo pivote», decía. Pero al regreso de los Juegos Olímpicos decidí salir de mi zona de confort y empiezo a trabajar en mi físico, con el profesor Carlos Francischeti. Ahí empezó mi transformación, en México empecé a hacer goles, me vi cómodo. Fue un cambio que me hizo progresar. Los dos últimos son mis mejores dos años a nivel de números y de fútbol.

–Los clásicos River-Boca.

–Eran de inferiores pero mirabas a la tribuna y estaba llena. Y con bombos, fuego, humo… Yo siento que el jugador de fútbol vive para esos momentos: para un duelo por el ascenso, para un clásico… Hay que vivir esa experiencia. Todos queremos experimentarlo. Jugamos y vivimos para esos ambientes.

–¿Cómo el su saldo en los derbis contra Boca?

–Habré jugado diez y perdí dos. El resto los gané.

–¿Conoce a Cali Izquierdoz?

–Es un referente en Boca, es mayor que yo y no jugué contra él. Es un gran jugador, no pude enfrentarme aún a él, ojalá pueda verlo en el campo el sábado.

–¿Cómo le fue en Italia?

–Para mí fue una experiencia espectacular. No me costó. Sí en lo personal, aunque ya me había ido a los 10 años. Tenía hambre por triunfar. Me fue muy bien, el primer año ascendimos a Serie A, fue algo único. En Italia se vive muy bien, las ciudades son espectaculares. Me gustó mucho Perugia, que no es tan conocida. Y también Verona. Allí, además, tuve la oportunidad de ascender también.

–¿Le vino bien tácticamente?

–Me costó al principio, pero aprendí rápido. Allí andan locos por la táctica.

–Bélgica.

–Allí fue diferente. Jugué a buen nivel pero en Bélgica me faltaba algo. Vives para los ambientes picantes, de presión. En Bélgica coincidió con la pandemia, luego a la gente le costó volver al campo… Llegó un momento que entraba en la cancha y me faltaba algo. Llegaba a casa y le decía a mi mujer que no sentía lo mismo jugando.

–Qué extraño, ¿no?

–No lo podía creer porque siempre fui un apasionado de lo que hago, pero sentía que perdía las ganas. Llegamos a enero y me sale la oportunidad de ir a México. Fue curioso porque no había jugado nunca en América. Fue una gran decisión. Volví a sentir. Era un equipo que competía por títulos, con el campo lleno, disputando finales… Siempre digo que renací en México.

–Da la sensación de que siente a la grada.

–Creo que lo de fuera influye en el futbolista. Lo veo del lado positivo. Sales a jugar fuera y si te putean yo lo veo bien, porque me motiva. Necesito ambientes calientes porque mejoran mi fútbol.

–¿En qué momento llega a Oviedo?

–En el mejor de mi carrera. Los años en México y Portugal son los dos mejores. Así lo siento. Es el momento de maduración, tengo 26 años, ni joven ni viejo, esta temporada en lo personal es decisiva.

–Cervera, ¿qué le parece?

–Me gusta su estilo, su intensidad, su forma de jugar. Es exigente, está encima del jugador. Los entrenamientos son muy fuertes. Trabaja para lograr resultados. El que más trabaja mejores resultados va a tener.

–¿Qué espera de la temporada?

–Tengo la suerte de haber jugado 3 años en al B de Italia y son 42 partidos también. En la jornada 20 estás en un puesto y luego cambia la historia. No hemos empezado como debíamos pero quedan muchos partidos. El Sporting es un punto de partida por el empuje que nos puede dar.