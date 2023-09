Los gaiteros asturianos, frente a frente antes del derbi: "La rivalidad, para los futbolistas"

Casi todos tienen claro quiénes son los grandes protagonistas de los derbis. Los Borja Bastón, Nacho Méndez, Viti, Gaspar Campos… prometen este sábado llevarse todos los focos, ya sea por sus goles, sus regates o por cometer errores que les pongan en boca de todos los aficionados. Pero antes de que los veintidós protagonistas del gran partido de Asturias, el derbi asturiano, hay un momento que para la afición siempre es especial. Da igual el escenario. El Molinón y el Carlos Tartiere tienen algo en común: los jugadores entran al terreno de juego acompañados por la banda de gaitas de la ciudad. Un momento de pura asturiana para acompañar a uno de los momentos en los que más ojos hay puestos sobre el Principado. "Para la música asturiana es algo buenísimo. Es un gran escaparate para todos", asegura José Manuel Fernández Gutiérrez, Guti, director de la Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo", algo que coincide totalmente con la opinión de José Luis García, director de la Banda de Gaitas "Villa de Gijón". LA NUEVA ESPAÑA ha reunido a los otros protagonistas de los derbis, los músicos, aunque según ellos mismos reconocen, la rivalidad se queda para los futbolistas. Prueba de ello es la reunión, donde miembros de una y otra agrupación se juntan para ponerse al día y, aprovechando la ocasión, hacer sus propias porras para el derbi. "Nosotros no competimos, solo tocamos. Coincidimos en casi quince eventos durante todo el año, como para llevarnos mal", bromea Vicente Prado, "El Pravianu", que ya tiene ganas de que llegue el sábado para que el balón eche a rodar.

Los encargados de que este derbi tenga banda sonora será la Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo", que hace no mucho ya saltó al Tartiere a acompañar a Cazorla durante su presentación. "Siempre hace ilusión salir al campo y que haya más de veinte mil personas mirándote", explica Guti, que además de ser el director de su agrupación tiene el honor de ser el gaitero mayor del Real Oviedo. Según reconoce, ya no se pone nervioso cuando tiene que saltar a actuaciones así. "Al final ya llevamos muchos años en eventos así. Solo me entran un poquito de nervios por si algo sale mal, que no pasa casi nunca", afirma el ovetense. "Hombre, ten en cuenta que nosotros, en Nueva York, tocamos ante 70.000 mil personas. Eso te cura de espantos", apunta Adolfo García, presidente de la banda ovetense.

Eso sí, desde el lado ovetense están deseando que llegue el partido. "En todo lo que se celebre en Asturias y esté involucrado el folclore es buena noticia para nosotros", señala El Pravianu". En el lado gijonés firman debajo de esta afirmación. "El derbi es una oportunidad espectacular para que las gaitas y Asturias se vean en toda España y en todo el mundo", asegura José Luis García, que considera que un partido de esta importancia es uno de los mejores escaparates que puede tener la música tradicional asturiana para darse a conocer. Con la llegada del Grupo Orlegi, El Molinón se está convirtiendo en un escenario habitual para los músicos de la ciudad, que tienen la oportunidad de mostrar su talento en la previa de los partidos. Todavía no está asegurado que la Banda de Gaitas "Villa de Gijón" actúe en el derbi de vuelta, pero García no puede esconder que es algo que le hace especial ilusión. "Hombre, para un gijonés poder tocar en El Molinón siempre es algo que motiva", confiesa.

Durante la charla que la rivalidad Sporting-Oviedo solo se queda en el terreno de juego. En lo que dura el encuentro las bromas entre unos y otros marcan el guion de la conversación. "Nos vemos tantas veces al año que no está la cosa para llevarse mal", bromea José Luis García, que deja el pique Gijón-Oviedo para los futbolistas, "que cobran más que nosotros". "Pertenecemos todos al mundo de la música tradicional y ellos saben que, si necesitan colaboración de cualquier cosa, pueden contar con nosotros, igual que al revés", afirma Guti.

Eso sí, a la hora de mojarse con el resultado llega el primer choque. Obviamente, cada uno barre para su casa. "Va a ser un partido sencillo. Al descanso vamos a ir ya 3-0, para no tener que sufrir demasiado y ver la segunda mitad tranquilos", apunta el gaitero ovetense, algo que José Luis García rebate. "Si hombre, no te queda nada. Yo no sé cómo van a quedar, pero estoy seguro que el Sporting va a ganar. Tengo confianza ciega", contesta el gijonés.

"Los derbis son como un combate de la UFC, aunque en este caso se sabe el ganador desde el principio", dice entre risas Andrés Fernández, de la Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo". Y es que el ovetense, que estará en las gradas del Tartiere dejándose la voz para animar a los suyos, tiene claro que el ganador del sábado vestirá de azul, aunque augura un partido muy trabado. "Ya lo hemos visto durante estos años. El derbi es un partido duro de ver, pero que siempre cae del mismo lado. Solo pido que las cosas sigan igual", bromea el acordeonista. Su compañero Nacho Rodríguez espera lo mismo. "Mira que hemos empezado mal la temporada, pero es que el derbi es distinto. Sería espectacular conseguir el sábado la primera victoria de la temporada", comenta el ovetense, con cierto miedo a que un mal resultado en el Tartiere sea la puntilla a la mala racha que está viviendo el Oviedo. "Hemos fichado bien, pero hay que echar el equipo a andar. No puede ser que llevemos solo dos puntos. Por eso ganarle al Sporting sería el punto de inflexión perfecto para darle la vuelta a la situación".

En el lado gijonés los ánimos van en dirección contraria. "No hemos visto nunca ganar al Sporting en Oviedo, ya va siendo hora", pide Olaya Monteserín, algo que recalcan también Lola Calloso, Andrea Mesa y Paula García. "Sabemos que lo vamos a pasar mal, como en todos los derbis, pero tenemos que confiar. Estamos acostumbradas a que el Sporting nos haga sufrir", explican las gijonesas, que estarán pendientes, desde el televisor, de todo lo que pase en el Carlos Tartiere. "Ojalá pudiésemos ir al campo, pero no vamos a poder. Nos ahorramos nuestros gritos para el partido de vuelta", bromean. Lucas Móndelo también espera que los rojiblancos conquisten la capital, aunque es consciente de que la empresa es complicada. "No hay un derbi que sea un partido bonito. Pero bueno, en estos casos lo importante es ganar, da igual cómo se juegue", confía el gaitero, que tras dos años en los que el Sporting ha rozado la Primera Federación se muestra pesimista con las expectativas de esta temporada. "Con que no desciendan me doy con un canto en los dientes. Que no nos lo hagan pasar tan mal como temporada pasada", ruega.

"Bueno, esta vez hemos venido nosotros, pero en la vuelta os toca cumplir a vosotros", bromea José Luis García antes de concluir el encuentro entre los gaiteros, algo que en la Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo", aceptan de buen grado. "Ya sabes que estamos encantados de juntarnos con vosotros, y cosas como el derbi son la excusa perfecta", replica Guti. Lo que queda claro tras la reunión es que cada uno apoyará al equipo de su ciudad, como es lógico, pero cuando el árbitro pite el final del encuentro el folclore asturiano permanecerá igual de unido que siempre. Ahora, que la música de las gaitas bendiga un nuevo derbi.