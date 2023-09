La incógnita del Oviedo para recibir al Sporting

Cervera tiene una norma no escrita: se guarda su once hasta el último momento. Lo saben ya bien en el Oviedo después de casi un año con el Almirante al frente. Tipo metódico, le gusta ensayar varias opciones y luego decantarse por la que considere mejor. De cara al derbi ante el Sporting, este sábado en el Tartiere, parece haber dos grandes interrogantes: el sistema y el sustituto de Colombatto –si el recurso de Apelación no lo impide–, baja en el derbi por la expulsión ante el Levante.

El primero de ellos, según los ensayos de Cervera, parece despejado. El Almirante volvió ayer a probar con el dibujo de tres centrales y dos carrileros, como ya hizo en la jornada anterior. En el vestuario todavía no hay constancia absoluta de que ese vaya a ser el sistema finalmente escogido, pero varios jugadores lo dan por hecho teniendo en cuenta las bajas en el equipo y el buen rendimiento frente al Levante. Cervera optó por cambiar el esqueleto en Valencia después de la dura derrota ante el Burgos y acabó contento por el rendimiento del equipo. Habrá que ver la evolución del Oviedo para saber si este dibujo ha llegado para quedarse, pero a corto plazo sí apunta a ser una seria opción. Al menos, frente al Sporting. La otra duda es el sustituto de Colombatto, pendiente de la respuesta de Apelación y, si esta fuese desfavorable, del TAD, para saber si llega o no al derbi. Mientras tanto, Jimmy fue el elegido ayer en los ensayos para suplir al argentino en el doble pivote, al menos en la primera parte del entrenamiento en El Requexón. El ovetense formó con Luismi en un teórico once que, por lo demás, era exactamente igual al que salió ante el Levante. En total: Leo Román; Viti, Luengo, Costas, Calvo, Bretones; Luismi, Jimmy, Moyano, Paulino y Bastón. Esa posición, la del acompañante de Luismi, es especialmente sensible. Hasta ahora, Camarasa fue el elegido en los tres primeros partidos y Colombatto debutó como titular frente al Levante. El medio valenciano, creador, está recuperado y sería la opción natural. Otra posibilidad es Seoane, que también podría jugar más adelantado. De momento, es Jimmy el que ensayó ayer. Si el canterano fuese titular, significaría que el Almirante daría paso a dos pivotes defensivos, en casa, ante el máximo rival. De ahí que esa opción pueda quedarse únicamente en un ensayo. Jimmy y Luismi, sea como sea, formaron el curso pasado en varios partidos de Liga con el Oviedo, cuando la ausencia de un creador en el centro del campo fue un problema durante todo el curso, hasta el mercado de invierno.