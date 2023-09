El derbi será especial para todo, también para Santi Cazorla que, aunque no podrá disfrutar de él sobre el terreno de juego, sí tendrá la oportunidad de seguirlo de cerca. El internacional no entrará en la convocatoria pero lo vivirá como futbolista del Real Oviedo. Por eso, encara el choque, como la temporada, con ilusión. “El Oviedo lleva muchos años en Segunda sin lograr el objetivo porque la categoría es muy complicada. Algunos históricos bajan, como el Deportivo. La clave es hacernos fuertes en el Tartiere y no dejarnos puntos, empezando por el derbi. Es muy importante. Si lo ganas sales reforzado a nivel emocional”, explicó en una entrevista en Fox Sports.

Cazorla revela que por el tema de los horarios es muy complicado que en Europa se vea la Liga MX, pero destacó el buen futbol que hay y la relación que tiene con Layún. @GusMenFox@dtAlex_Aguinaga@fersch_4@CarlosSequeyro#FSRadioMX pic.twitter.com/QbyRYHBgfs — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 7 de septiembre de 2023 Cazorla habló, además, de su fichaje por el Oviedo: “Elegí acabar en mi casa; pasé 9 años de mi infancia en este club y no quería retirarme sin pasar por volver a mi equipo”. Y añadió: “Vengo a aportar todo lo que pueuda a nivel de ilusión. No puedo prometer cosas que no sé si van a pasar. Pero todo lo que pueda ayudar al club a ser más grande, aportaré en todas las áreas, también a Pachuca, Lo principal es en el césped pero lo haré en todo lo que pueda”. El asturiano confesó que estaba “cada día más cerca de jugar, con ganas de jugar en el Tartiere. Hay que tener paciencia, llevo sin competir desde mayo y hay que ir con calma. Voy dando pasos hacia adelante”. Además, valoró el regreso de un exoviedista, Marcelo Flores, al fútbol mexicano: “A Marcelo le conozco de la etapa en el Oviedo, es muy joven, lo que necesita es jugar. Si no tiene oportunidad en el Arsenal es bueno que busque su camino en otro lado. Tiene toda su carrera por delante y puede volver en algún momento”, expuso.