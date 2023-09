Álvaro Cervera, entrenador del Real Oviedo, admitió tras el empate en el derbi asturiano (0-0) que se va "triste por la situación en la que estamos". El técnico azul admite que el empate "ha sido el resultado de lo que sucede en el campo".

Valor del empate: “Con la situación en la que estamos, pensando en ganar. El partido ha sido igualado. Me voy triste con la situación en la que estamos (en la clasificación). El empate ha sido el resultado de lo que se ce en el campo. Ha sido un partido disputado, de nervios, miedo a fallar, tensión…".

¿Por qué cuesta generar ocasiones? “No nos cuesta llegar, pero crear ocasiones es nuestro handicap Nos cuesta que alguno sea peligroso; no lo traducimos en peligro más allá que movamos el equipo para zonas peligrosas. Pero luego no pasamos de zonas peligrosas”

¿Es mejor el Sporting que el año pasado? “No sé si el Sporting es mejor equipo o peor. Se le han ido jugadores importantes, pero quizás es más regular. Pero es que no le he visto mucho. He visto vídeos para preparar el partido. He visto dos partidos enteros. Con jugadores de la velocidad de Otero, Hassan, y la pegada de Djuka, este equipo siendo sólido es peligroso”

Necesidad: “Llevamos 3 puntos de quince. Son números muy malos. Esto no es para sensaciones. Aunque la sensación en el campo del Levante sea buena y mereces ganar, es solo una sensación. O que partidos como este el año pasado ganamos muchos y sigo pensando que los ganamos. Seguir abajo en la tabla es un peligro, hay que seguir mejorando. Hay que seguir. Llevamos dos partidos con la portería a cero. Es una mejoría. Antes íbamos a los partidos de otra manera. Ahora son partidos más competidos”.