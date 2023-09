El derbi como regalo de boda

A Marta Vicente los planes le han ido saliendo bastante bien en los últimos tiempos: gracias a su esfuerzo se ha sacado una plaza fija de maestra en Pinofranqueado (Cáceres), donde también da clases su futuro marido, el extremeño Andrés Tovar. Una estabilidad que les ayudó a tomar la decisión de casarse hoy en el Santuario de la Virgen del Fresno, en Grado, de donde es parte de la familia de la novia, y celebrarlo después a lo grande en un hotel de Oviedo.

Todo ha salido a la perfección menos un detalle cuyas probabilidades el padre de la novia, Ángel Vicente, que fue profesor de matemáticas, tenía calculadas. "Había un 0,23% de opciones de que la boda coincidiera con el derbi asturiano en el Tartiere", una cita que padre e hija, en otras circunstancias, no se perderían de ninguna manera. "El 28 de junio, en los últimos días del colegio, me escribió un amigo un mensaje que decía ‘te casas en el Tartiere’", explica Marta. Aún no estaba todo perdido, ya se sabía que iba a coincidir el mismo fin de semana, pero no había razón para que el encuentro fuera justo el sábado por la tarde, cuando probablemente los invitados a la boda vayan a estar con el postre o el café tras el banquete nupcial. Pero así terminó siendo.

La única solución que han encontrado es poner en el salón de celebraciones una pantalla gigante, instalada con antelación y que atraerá todo el interés cuando de la comida se pase a la bebida y a los bailes. El oviedismo es una pasión que comparten padre e hija desde que nació Marta, un nexo de unión inquebrantable que hace posibles cosas como que, en febrero de 2018, Ángel, con la carretera nevada, se fuera hasta Extremadura, donde ya había empezado a dar clase su hija, para recogerla y de inmediato volverse juntos a ver el que fue el primer derbi asturiano en el Tartiere tras el regreso del Oviedo al fútbol profesional. También estuvieron juntos en Cádiz viendo al equipo azul ascender a Segunda y Marta fue la única seguidora del Oviedo en un partido de Copa del Rey en Cáceres tras la pandemia. Y antes, en las tres temporadas que el equipo carbayón estuvo en Tercera, fueron juntos a todos los partidos que se disputaron por los diferentes campos de la región. "A todos, en casa y fuera, 114 partidos. En 2009 fuimos a la fase de ascenso a Mallorca y ni me acuerdo de la ciudad, fuimos y volvimos", explica Ángel.

La distancia hace que ahora sea menos habitual ese ritual de ir juntos al fútbol. "Vengo sobre todo cuando hay puentes, pero sigo siendo abonada y cuando juega el Oviedo siempre estoy mensajeándome con mi padre, lo que pasa es que la tele va con algo de retraso y a veces me fastidia los goles", cuenta Marta, de 36 años y abonada casi desde que nació. Ángel, de 72 años, que es abonado desde 1974, reconoce que ahora, sin su hija, le cuesta un poco más ir al fútbol: "Lo peor es que no me acompañe mi hija, hasta ahora nunca me había planteado no bajar al fútbol". El oviedismo ha estado en la vida de los dos siempre, incluso en el colegio en el que Ángel dio clases y en el que Marta las recibió, el San Ignacio de Oviedo, donde él trató de enseñar matemáticas a Saúl Berjón y a Borja Sánchez, dos ilustres exjugadores azules. De hecho, Saúl fue compañero de clase de Marta.

Los dos reconocen que están algo preocupados con la marcha del equipo y por lo que pueda suceder esta tarde en el Tartiere. Ángel, con esto de las matemáticas y las probabilidades, sabe que más tarde o más temprano se acabará la racha azul en estos partidos de rivalidad ante el Sporting. Aun así, él si se atreve a pronosticar una victoria del Oviedo: "2-1 con goles de Borja Bastón y Moyano". Ella, por contra, lo deja en un empate:_"1-1, con gol de Borja Bastón". Marta y Ángel aseguran haber repasado bien la lista de invitados sin encontrar sportinguistas entre ellos. Eso garantiza que en Oviedo, esta tarde, habrá un pequeño Tartiere con vestido de novia.