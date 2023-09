El miedo se come el derbi asturiano: empate insulso entre Oviedo y Sporting (0-0)

Ambos, Oviedo y Sporting, propusieron un partido mínimos y en eso se convirtió el derbi, en un choque con el temor por bandera. El protagonista que baja al sótano preguntado quién anda ahí. Los dos, Cervera y Ramírez, priorizaron la defensa y hacia esa línea viró el derbi, hacia un choque con los zagueros siempre vencedores. De delanteros sepultados por la pizarra. Un derbi con poco picante, ni fu ni fa, que deja la sensación de que Oviedo y Sporting pudieron hacer algo más. Y que, de haberlo intentado, quizás la renta no hubiera sido este punto (0-0) que ni saca a los azules del pozo de la tabla ni permite a los rojiblancos cambiar su suerte en el derbi asturiano. Uno de los derbis más descafeinados desde el reencuentro.

0 Real Oviedo 0 Sporting Real Oviedo Román (2);



Viti (1), Luengo (1), Costas (1), Calvo (1), Bretones (1);



Luismi (1), Seoane (1);



Paulino (2), Bastón (1), Moyano (2) Cambios Masca (1) por Paulino, min. 81



Mario (1) por Bastón, min. 82.



Jimmy (s.c.) por Luismi y Romario (s.c.) por Moyano, min. 89 Sporting Yáñez (1);



Rosas (2), Pascanu (1), Insua (1), R. Pier (1), Cote (2);



Varane (1), Nacho Méndez (2);



Hassan (1), Otero (1), Villalba (1). Cambios Queipo (1) por Hassan, min. 60.



Cali (1) por Pascanu y Gaspar (1) por Villalba, min, 73.



Campuzano (1) por Otero, min, 84. Árbitro: Cordero Vega (colegio cántabro), amonestó a los locales Luismi y Bretones y a los visitantes Pascani, Hassan y Queipo. Carlos Tartiere, ante 22.121 espectadores en la grada.

Como en los derbis apremian las urgencias, el no perder pase más que el intentar ganar, ambos entrenador optaron por forrar el equipo. Para un partido de mínimos, armadura y aprovechar la que tengas. Era esperada la defensa de cinco en el Oviedo. No es amigo Cervera de variar mucho su 4-4-2, y rara vez lo hace, pero el mal inicio le obligó a buscar soluciones en Valencia y ahora se trataba de dar continuidad a los síntomas de mejora.

En el Sporting se barruntaba el cambio de dibujo aunque choca más con la idea normalmente pregonada por Ramírez. Quizás pesaba un exceso de celo ante el juego más físico de los azules. Se trataba de igualar proporcionalmente el campo, hombre con hombre, once batallas en busca de quedarse con la guerra.

A favor de los rojiblancos hay que decir que el sistema con más defensas no impidió que su propuesta partiera de la pelota. A favor de los azules, que mantuvo su estilo más “cerverista”. Es decir, aunque con variaciones en la pizarra, la esencia de Oviedo y Sporting seguía siendo la misma.

Salieron mejor los visitantes, algo común en los últimos derbis, amasando el balón en busca de espacios. Tampoco es que al Oviedo le incomode ese guion. Ya lo ha repetido muchas veces su jefe, no es tenerla, es tenerla con un fin. Y la posesión sportinguista apenas inquietaba a Leo Román.

Entró más entonado el Sporting, apoyado en el carril de un Guille Rosas bullicioso. De un centro suyo nació el primer córner a modo de presentación. La primera azul fue algo atropellada, una falta de Pascanu que incluía una amarilla al central. La falta la peinó Calvo, sin compañero para seguir la jugada.

Fue desperezándose el Oviedo a medida que lograba ordenarse y alejaba los ataques visitantes. El Sporting pasó a dominar en su centro del campo y ahí se percibían más vías de acceso a Yáñez que a Román.

En el sistema de Cervera cobran vital importancia los jugadores entre líneas. Ya se vio en el Ciudad de Levante. Nadie como Sebas Moyano supo interpretar ese rol. Se movió lo suficientemente alejado de los zagueros como para escapar de su radar, pero sin llegar a la zona de medios, a los que siempre le buscó la sombra. Cerca de los 20 minutos, un par de centros del extremo no encontraron rematador. Pero el Oviedo iba encontrando algunos argumentos ofensivos. A los 29, un cambio de ritmo de tacón, situaba a Moyano como el futbolista a seguir. Alguien que ofrecía migajas de fútbol en un choque de tono rácano. Un derbi de los de siempre.

También dejó el primer acto una acción para alimentar la polémica. Hassan, con amarilla, se excedió al intentar presionar a Costas y acabó por pisarle la bota. El colegiado, Cordero Vega, señaló falta y nada más, desoyendo el clamor que nacía desde la grada de una segunda amarilla.

El tramo final trajo las únicas escenas de acción del acto inicial. La más clara fue del Sporting. El Oviedo no concluyó un córner a favor y se montó una contra con buenas decisiones y mejores ejecuciones de Otero y Hassan. El extremo encaró a Román y chutó abajo, con el interior. El pierna izquierda del meta le impidió la gloria.

Antes del descanso, réplica azul. Con Paulino encarando y centrando, bicicletas previas, pero sin compañero a su envío en el área. Al menos, un par de curvas para una primera parte tediosa.

La vuelta de vestuario sí trajo más valentía. Porque el Oviedo, para empezar, adelantó líneas. Asumió el Sporting su papel de sometido para tratar de dañar con espacios.

Tras un primer amago con centro de Paulino, a los 65 el Oviedo, por fin, montó un ataque rápido, de esos que encandilan a Cervera. Moyano recibió en el área, posición franca, pero su intento de recorte salió largo y llegó la defensa rojiblanca. Tras una serie de córners azules, pudo el Sporting morder. Queipo tocó en el área, pero la zaga repelió. Cote se hizo con el rechace y probó con la derecha, cerca del poste de Leo.

Ahí, casualidad o no con el susto, pareció reponerse el Sporting, al que los cambios, Queipo, Cali y Gaspar, le dieron más aire. Lo que pasa es que los de Ramírez también parecieron conformes con el empate, mal menor. Y aunque Cervera, algo tarde, trató de darle a los suyos nuevos bríos desde el banquillo, el asunto no fue a más. Lo que no has hecho en 80 minutos, no lo pierdas en 10.

Una internada de Queipo por la derecha, sin nadie que rematara, fue la acción que dio por finalizado el derbi más aburrido de los últimos tiempos. Uno que arroja una renta para los contendientes mínima y que deja la sensación de que hubo más cosas guardadas en el baúl que las que se mostraron en el campo.