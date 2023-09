Rude, el trotamundos que aprende de Cervera

Albert Rude (Ripoll, Girona, 1987) tiene 35 años y, a bote pronto, puede decir que tiene experiencia en el fútbol de México, Costa Rica, Estados Unidos y España. Para comprobar el contraste: tuvo de jefe a Jesús Martínez, dueño del Oviedo, y también a David Beckham. Rude, que hasta el pasado verano entrenaba al Castellón, con el que casi asciende a Segunda División, está estos días en Oviedo empapándose de los métodos de Álvaro Cervera. "He elegido buena semana", asegura, en referencia al derbi, que verá hoy en el Tartiere.

La historia de Rude, íntimo amigo de Agustín Lleida, con el que coincidió en la carrera de TAFAD, es realmente curiosa. Jugó al fútbol –no pasó de Tercera División– y con 24 años empezó a mirar más allá. Fundó una empresa de consultoría para entrenadores y un día recibió la llamada de Lleida, director general azul, que estaba en Pachuca, para dar una charla en México. "Llegué, di la charla, y entre el público estaba Diego Alonso (técnico del Pachuca por aquel entonces, en 2016). Se interesó mucho por lo que decía, estuvimos hablando y me ofreció incorporarme a su staff", rememora. Rude se empezó ocupando del rendimiento táctico individual de los jugadores y se convirtió en un hombre de máxima confianza de Alonso. En tres años, varios títulos: campeón de Liga, de la Concacaf y bronce en el Mundial de Clubes.

"Lo que aprendí de Pachuca es que siempre buscan cómo generar éxito: son buscadores de triunfos. E, importante, si se equivocan rectifican. Se dedican a fabricar jugadores desde la base y luego los venden. Es un proceso para estar constantemente compitiendo", asegura Rude, que tenía buen trato con Jesús Martínez. "Me encantaba cuando aparecía en los entrenamientos, era un espectáculo".

Rude se embarcó después en una aventura en el Monterrey, uno de los grandes de México, junto a Diego Alonso. Duró seis meses antes de otra experiencia de aúpa, también con su jefe: el Inter Miami, el equipo que ahora cuenta con Messi, Busquets o Jordi Alba. "Beckham (el dueño) es un tipazo. Me sorprendió su cercanía. El problema es que llegamos en la temporada de inauguración y nos pilló el covid. No me sorprende el equipo que ha hecho ahora".

Tras un curso en Miami, el catalán afrontó su primer reto como primer técnico en el Alajuelense de Costa Rica, reclutado por Agustín Lleida, quedándose cerca de ascender. El año pasado debutó en España, con el Castellón. Cuatro países en menos de una década. "México es creatividad pura e improvisación. Estados Unidos, en cambio, es disciplina, mientras que en España somos muy tácticos. Costa Rica era de contrastes".

Rude no ha perdido detalle estos días de los entrenamientos de Cervera, del que dice tiene mucho que aprender. "Impacta la serenidad que transmite al jugador. Es una semana de derbi y se respira un ambiente de compromiso, que no es fácil. Cervera tiene las cosas clarísimas", finaliza Rude, espectador hoy en el derbi.