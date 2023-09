Análisis en clave azul: un inicio inesperado que ya preocupa en el Oviedo

Las buenas sensaciones del Oviedo que se vieron en Valencia se evaporaron en el derbi ante el Sporting (0-0). En la cita más importante hasta la fecha, el equipo azul volvió a tener el problema que ya le asoló el curso pasado y que ahora empieza a aflorar: la falta de tino en la creación. Si el derbi se planteaba como la cita perfecta para olvidar un mal inicio y levantar la cabeza, el resultado fue de decepción. No fue un cataclismo, pero sí un gran chasco. Buena parte de la afición esperaba una reacción y se fue de uñas. El cóctel es que el inicio, inesperado a todos los niveles, ya preocupa dentro y fuera. Tres puntos de quince posibles no era lo esperado. Ni siquiera en los peores pronósticos. Aunque quede un mundo, aunque vayan solo cinco jornadas y aunque en la siempre larga e igualada Segunda División todo lo cambia un par de partidos. El panorama es inquietante.

Preocupación que aumenta. La sensación que se respira en el club tras el derbi es de preocupación. La puesta en escena ante los de Ramírez, se admite, fue decepcionante para jugar en casa ante el eterno rival en una situación de urgencias deportivas. El Oviedo tuvo algún mínimo arreón en la segunda parte, insuficiente en todo caso para hacer daño real y llevarse el botín. El equipo fue inofensivo, demasiado pecado para jugar frente al Sporting ante más de 20.000 almas. Cervera también se fue preocupado tras el partido por la falta de ocasiones. El técnico optó por repetir el sistema que utilizó ante el Levante, pero esta vez no hubo capacidad de sorpresa ante un Sporting que utilizó un dibujo similar y que al menos gozó de una clara ocasión tras una contra. El empate, en fin, pone más presión para el equipo azul en este inicio timorato.

La visita a Andorra tiene muchísima importancia para conseguir por fin sumar de tres y la plantilla tendrá ahora dos días libre para oxigenar la mente. Internamente, el mensaje que se traslada es de unidad y de confianza. El club confía en una reacción en los siguientes partidos que cambie el panorama, que hasta ahora es completamente decepcionante. Después de uno de los mercados de fichajes más ilusionantes, con la guinda de Cazorla, el equipo no se encuentra y el tiempo apremia. En la directiva, también en México, hay desasosiego porque Pachuca realizó una gran inversión este verano, siendo el Oviedo la prioridad de entre todos sus equipos. Hasta ahora, ese esfuerzo de la propiedad no está teniendo reflejo en el campo. Pachuca considera que hay plantilla para estar mucho más arriba. De momento, la orden es nítida: confianza en los jugadores y en el entrenador para que aparezcan las victorias.

La solidez, factor al que agarrarse. Una seña de identidad de los equipos de Cervera, el orden germánico atrás, lleva dos semanas funcionando a pleno rendimiento. Para los más optimistas, ese es el factor principal al que agarrarse en este inicio. El equipo tuvo problemas defensivos en las primeras jornadas, suturados hasta el empate ante el Levante. En los dos últimos partidos, al equipo azul casi no le han hecho peligro y por ahí es donde cree Cervera que llegará el crecimiento.

Las bajas, un problema otra vez. El Oviedo, que el curso pasado vivió un auténtico drama a causa de las lesiones, vuelve a tener problemas en posiciones clave. La baja de Alemão, al que no se le espera hasta octubre, es un problema de máximo nivel para el entrenador, que también tiene en la enfermería a Lucas, Tarín y Millán, este último de larga duración. A los problemas físicos se unen también las sanciones. Colombatto, que sobre el papel va a ser uno de los líderes del centro del campo, no jugó por sanción y Seoane no se adaptó bien a la posición de doble pivote en el derbi.

En el banquillo solo estaba Jimmy –sin contar a Yayo, con ficha del Vetusta–, debido a que Camarasa causó baja a final de la semana y de momento no está disponible. En el cuerpo técnico, también en el club, creen que el equipo dará mucho más cuando todos los jugadores estén disponibles para el entrenador.