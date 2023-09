Cumbre azul para analizar el momento del Oviedo: "Hay que despertar ya"

La camaradería es total. "Es aquellos tiempos las cosas eran diferentes. Los jugadores tenían una relación de familia, de hermanos", ponía en contexto Gloria García, la viuda de Tensi, mito del Oviedo, mientras los veteranos noventeros repartían abrazos con este y con aquel en la entrada de LA NUEVA ESPAÑA, tapándose de la lluvia. Estaban los Jerkan, Oli, Luis Manuel, Zubeldia, Armando, Rivas, Berto. Los que jugaron la UEFA y pasearon por última vez el escudo azul en Primera. También miembros de otras generaciones, como Vili o Vicente. Historia azul.

Incluso Andrés Llavona, que fue masajista del Oviedo, se pasó a rememorar viejos tiempos. La misión es relativamente fácil: hacer una fotografía con todos los exjugadores que se acercaron a acompañar a Toni Gorriarán, que presentó su libro "Solo es un perro", en el Club Prensa Asturiana.

Pero el grupo no está completo. "Falta Berto. Sin Berto no podemos salir". Y Berto, que se hizo esperar, aparece. "¡Motorín!", le gritan. Con Berto en la jugada, los veteranos del Oviedo hacen lo que sea, todos juntos, como una manada. Por momentos, no parece que ya muchos peinen canas: el escándalo que montan para ir de un lado a otro es de aúpa. Todos arropan a Gorriarán, pero aprovechan para responder a una pregunta. Vili la dice en alto: "¿Qué pasa con el Oviedín?". Hay cumbre oviedista improvisada. Y el diagnóstico de los históricos, en plena resaca de un derbi insulso y tras un mal inicio –tres puntos de quince– es claro. Se puede resumir en una frase: "Hay tiempo para todo, pero hay que despertar ya".

Vili probablemente fuese el más animado. "Soy optimista al 100% porque nos falta mucha gente. Cuando tengamos a todos completos: Colombatto, Alemão...Tenemos que tener paciencia". Jerkan, en cambio, pone el foco en la mejoría de la plantilla. "Este año se ha fichado a gente de calidad y tenemos que dar un paso hacia adelante. El dueño del club interviene, está implicado y entiende de fútbol. Me recuerda un poco a Eugenio Prieto. Nuestro problema han sido las lesiones, pero igualmente tenemos que proponer más", opinaba Jerkan

El derbi estaba en el centro del debate, pero los exjugadores miraban más allá. Más importante, según ellos, recuperar las sensaciones del curso pasado. "Cuando Colombatto se junte con Seoane vamos a mejorar mucho, porque son gente con fútbol y jerarquía. Queda muchísimo tiempo y Cervera tiene experiencia en la categoría. Nos falta juntar tres o cuatro resultados buenos", aseguraba Oli, con buenas sensaciones en los últimos partidos. Vicente, presidente de los veteranos, también tenía clara la respuesta. "Hay que estar tranquilos, yo confío, pero tenemos que empezar ya a dar un poco más. Si no, se nos va a hacer largo". Coincidía con él Armando, quizá algo más preocupado. "Hay que despertar ya, porque si no luego los nervios atenazan y es peor. De momento el juego no es bueno, tampoco ofensivo, pero se empieza por reforzar la defensa y en eso estamos".

Quizá era Gorriarán, genio y figura, el más exigente. "El equipo todavía no se ha acoplado y falta gente. Pero, ojo, nos estamos quedando atrás. Por tanto, pido lo siguiente: que los jugadores se pongan las pilas cuanto antes y los que estén mal se recuperen".