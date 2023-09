1281 caracteres. Fusce aliquam nibh a sapien posuere volutpat. Nunc felis urna, semper a ullamcorper a, fermentum sed mauris. Cras at augue lectus. Donec tristique est sed quam congue tincidunt.

Alejandra Moro, defensa del Oviedo, comenzó la temporada por todo lo alto: el equipo azul venció y además la defensa carbayona anotó gol, el segundo ante el Espanyol B (3-1).

"Era un partido importante y es bueno empezar con tres puntos, para así asentar las bases de este equipo. Empezamos en una buena Liga y los resultados son importantes. Ya tenemos tres puntos en casa", declaró ayer la defensa.

"Es una categoría donde predominan los filiales, con jugadoras con menos experiencia; defender el balón parado es fundamental y todo se decide por pequeños detalles. Esperamos sacar beneficio de ello", incidió Moro, una de las que más tiempo lleva en la plantilla.

"Llevo jugando toda mi vida deportiva de central, pero puedo aportar donde sea. De lateral o de central intentaré aportar, aunque donde estoy cómoda es en el centro de la defensa", destacó sobre su aportación e el campo.

"Lo importante era empezar con tres puntos para aportar calma. Al principio del partido estábamos nerviosas", confesó la defensa tras el debut, en el campo del San Claudio. El Oviedo Femenino seguirá ahora con los entrenamientos y esta mañana se ejercitará en El Requexón, la ciudad deportiva del primer equipo.