El psicólogo deportivo que conoce bien a Camarasa: "Es fuerte, logrará regresar",

Juan Carlos Campillo, reputado psicólogo y coach deportivo, es uno de los mayores expertos del país en la relación entre el deporte y la salud mental. "Entre deportistas empieza a ser algo habitual. Antes ocurría; de hecho, siempre pasó, pero ahora no se oculta y se está normalizando", asegura a LA NUEVA ESPAÑA el ovetense, que destaca "la valentía y el coraje" de Camarasa, jugador del Oviedo y baja indefinida por salud mental. Campillo, que trabaja con deportistas de alto nivel y lo hizo con el equipo azul en el pasado, habla del "10" con prudencia y discreción, pero también con conocimiento de causa: trabajó con él en su etapa en el Betis, durante el calvario de lesiones del valenciano, y también el curso pasado. "Víctor es un tipo 10, acostumbrado a aguantar la presión, con mucha confianza y ambición en los retos. Es fuerte, responsable y trabajador. Está acostumbrado a las dificultades y está logrará superarla también", dice el ovetense.

Campillo analiza en global los factores que suelen afectar a la salud mental en los deportistas, que son varios, pero bajo su experiencia varios se repiten. "Uno de ellos y el que a menudo más influye es la presión. La presión de conseguir resultados, de no fallar, de estar al nivel. Es un factor básico. Muchas veces, el deportista se estresa por ese motivo y acumula problemas", recalca. El segundo factor, según Campillo, a menudo es físico. "Las lesiones pasan siempre factura. Cuando un jugador está lesionado y no está a su máximo nivel se suele preocupar. Piensa: ‘A ver si no voy a volver a estar al 100%...’. Todo eso repercute en lo mental. También al revés. Quien tiene estrés puede provocar una lesión física porque los pensamientos incrementan el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés, y puede bloquear los músculos".

Hay otra causa de impacto en la salud mental entre los deportistas, esta mucho más reciente, que se centra en el uso de las redes sociales. "He trabajado con varios deportistas que se obsesionan demasiado con ellas. Críticas, alabanzas, comentarios... Tenemos ejercicios y trabajamos con ellos para ayudarles a desengancharse. Los deportistas que son jóvenes pueden convertirse en muy vulnerables y tienen muchos tiempos muertos, en hoteles, viajes... Una notificación de Instagram puede desenfocar, les altera el sueño, los descansos. Es un factor moderno, que antes no existía", recalca Campillo.

Según este psicólogo deportivo, abordar la salud mental en el deporte es fundamental. "Un jugador pierde confianza, se debilita mentalmente y necesita estímulos externos. ¿Cómo se aborda? Fijando objetivos para recuperar la mejor versión, ejercicios a corto plazo... Todo se puede tratar. Las ganas de regresar a competir se recuperan", indica Campillo, que confía en que Camarasa regrese cuando esté capacitado. Campillo conoce bien al futbolista, con quien tuvo varias sesiones el año pasado. "Es un jugador que se cuida al máximo nivel: entrenador personal, alimentación, nutricionista... Lo conozco desde hace tiempo y el año pasado estaba encantado en el Oviedo, donde volvió a sentirse bien. Es joven, tiene mucho fútbol por delante y seguro que vuelve con fuerza", finaliza el psicólogo deportivo.

Diego García, psicólogo general sanitario y del deporte, es el presidente de la Asociación Asturiana de Psicología del Deporte. "Estamos viviendo un preocupante aumento de casos de salud mental entre los jóvenes y los deportistas no dejan de ser chavales jóvenes sometidos a mucha exigencia que tienen que convivir con una gran presión, pues su trabajo es visible al resto sociedad, y en muchos casos su desarrollo personal no va en paralelo a su desarrollo profesional", analiza el ovetense.

"Los futbolistas también tienen problemas en su vida personal, como todo el mundo, que pueden afectar a su salud mental. El apoyo del entorno de la persona es fundamental. Las lesiones también pueden ser una fuente de estrés, son experiencias traumáticas porque te impiden realizar tu trabajo, pierdes hasta el disfrute de realizar la propia actividad de jugar al fútbol. Si juntas todas estas variables, puede darse una situación en la que sea necesario parar. El Oviedo acierta dándole ese tiempo a Camarasa, es fundamental que se sienta respaldado", finaliza García.