Cervera y Ramírez, cara a cara: así fue la entretenida charla ante los entrenadores asturianos

De técnicos a técnicos. Aprovechando el día del entrenador, la Federación Asturiana de Fútbol celebró ayer en Noreña una mesa redonda con dos invitados de excepción. Álvaro Cervera y Miguel Ángel Rodríguez, los máximos responsables de que a Oviedo y Sporting les vayan bien las cosas, departieron durante tres cuartos de horas con otros entrenadores de la región para mostrar sus opiniones sobre el día a día de un técnico en la élite. Las preguntas fueron enviadas por los propios entrenadores asturianos.

Planificar un derbi. Los dos preparadores relataron algunos detalles de cómo se entrenaron en la semana previa al duelo regional. "Estábamos pendientes de si jugaba Guille Rosas o no. Porque si jugaba es que formarían con cinco atrás. La semana, por lo demás, fue normal. Y planificamos sacar a Hassan de la banda, que para nosotros era un jugador importante que en banda nos podía hacer mucho daño. El partido lo preparas de una manera y luego sale como sale. Hay muchos factores que influyen… Lo que debemos hacer los entrenadores es equivocarnos lo menos posible".

Por su parte, Ramírez reveló que "sabíamos que el Oviedo priorizaba atacar por fuera, cargar el área con centros laterales, y había que intentar evitar los centros y, sobre todo, la defensa del área. Eso hicimos durante la semana". Y añadió: "También trabajamos si nos presionaban alto, trabajamos la salida organizada y cómo podemos crear superioridades".

Las pretemporadas. Uno de los focos de interés de los técnicos era en conocer cómo planifican Oviedo y Sporting su trabajo estival, hoy en día lleno de compromisos como viajes internacionales. "No es igual que antes, eres el entrenador de un equipo, diriges el día a día, pero hay unos dueños, llegas hasta cierto límite, a partir de ahí… Yo no puedo negarme a hacer la pretemporada en México porque será mejor para marketing o lo que sea. Además, hay que ser positivo y hoy en día adaptarte a todo", expuso Cervera. Ramírez siguió: "Yo en el fútbol base me sentaba y planificaba hasta el último de entrenamiento de la pretemporada. Ahora ya no. Llegas con un trabajo para 25 jugadores y te encuentras 18. Ahora solo hago distribución de entrenamiento y partidos. Y punto. El viaje nos toca hacer porque compensa. Y se lo dije al club; en Asturias tienes el tiempo ideal y las distancias para entrenar. Y equipos de Primera para jugar cerca. Pero hay que adaptarse".

Los fichajes. Oviedo y Sporting forman parte de sendos conglomerados, Pachuca y Orlegi. ¿Cuál es el peso de los entrenadores en los fichajes? "En el Sporting hay un cambio significativo en este mercado respecto al pasado: se ha buscado gente contrastada en la categoría. El año pasado se trajo gente que no sabía cómo iban a estar en Segunda", expuso Ramírez, antes de añadir: "Hay una comunicación fluida. Yo no me callo. Lo que tengo que decir, con educación, lo hago. Pero de puertas hacia dentro. ¿Qué consigues con una rajada a la prensa? Que te pongan la cruz: cállate la boca delante de la prensa, pero dentro del club no te guardes nada".

Cervera se fijó en las complicaciones de triunfar en Segunda: "La Segunda española es la sexta liga más importante del mundo. A veces pensamos en la entrada que tendrá un fichaje de cara a los medios y no es así. A mí me gusta la gente que se quiere hacer un nombre en el fútbol, no el que ya tiene un nombre. Que me traen un gran jugador, perfecto. Pero así pienso".

El estilo. El debate sobre la forma de juego también se puso sobre la mesa. Cervera disparó primero: "Doy mucha importancia a la fase defensiva. Voy a dar un dato: mirad las clasificaciones, los de arriba son los menos goleados. Siempre. Es una realidad. La parte ofensiva hacemos cuatro cosas que no nos compliquen la vida. Intentamos ser simples, nos gusta llegar por fuera y ser fuertes en el centro. Si tenemos un jugador que marque diferencia buscamos que la jugada acabe donde está el para que marque diferencias".

Siguió el del Sporting: "En los equipos manda la realidad de la plantilla. Cuando entrené en la MLS me hicieron la plantilla de aquella manera, no teníamos extremos. Y no podía jugar con un sistema con extremos. Empezamos con 2 puntas, mos mandaba la realidad de la plantilla. Este año, por ejemplo vimos que Otero puede tener más impacto por dentro y que con dos puntas teníamos más llegada".

El técnico azul volvió a intervenir para explicar su apuesta por los cinco defensas. "Yo creo que no he jugado más de un partido con cinco defensas en mi vida, hasta ahora. El año pasado, vamos a Las Palmas y me dice Roberto (se segundo): Los dos únicos partidos que perdieron son ante defensa de cinco. Salió bien. Este año vimos que había bajas, que faltaba gente por llegar, que no aguantaba el equipo... ¿Es lo que más me gusta a mí? No, a mí me gusta el juego de extremos. Pero nos tenemos que adaptar".

La defensa de seis. Para cerrar el acto, Cervera relató una divertida anécdota antes de un partido ante un rival de los grandes de España: "¡Yo he jugado con 6 atrás! Les puse a los jugadores el dibujo en la pizarra y les pregunté: '¿Qué es esto?'. 'Esto es un 6-3-1', les decía yo. Ganamos y al entrenador le pedí perdón, 'es la única forma de conseguir un buen resultado…". Y él me contestó: 'Es que si vienes de otra forma te vas con cuatro".