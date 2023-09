Álvaro Cervera atendió esta mañana a los medios de comunicación en el Carlos Tartiere, tras la sesión de entrenamiento celebrada en el estadio azul. El parte de bajas, el Oviedo cuenta con ocho ausencias (Mario Hernández, Romario Ibarra, Tarín, Álex Millán, Santi Cazorla, Alemao, Lucas y Camarasa) ocupa la actualidad azul. Cervera asegura que “lo llevamos mal. Hicimos una pretemporada lo más oportuna para que no se repitiera lo de las lesiones del año pasado. Solo hay una lesión muscular, pero tenemos ocho bajas. Es lamentable, una desgracia, no sabemos a qué achacarlo. Hay una entrada, malas caídas, varios motivos… Las roturas musculares puedes buscarle una explicación, pero así de trágicas no encontramos”.

La situación se ha agravado en el parte más aún tras la tercera rotura de ligamento cruzado, la de Mario Hernández, que incluso hace que el Oviedo se plantee fichar un sustituto: la Liga permite emplear el 80% del sueldo de un lesionado de larga duración en otro jugador. Pero el entrenador del Oviedo tiene sus dudas: “Después de la lesión de Mario sé que hubo movimiento de jugadores parados, pero fichar un futbolista parado no es una solución inmediata porque llevan sin jugar varios meses. En el mejor de los casos desde que acabó la pasada Liga, pero también los hay que llevan 5 o 6 meses sin jugar. Hay que pensárselo mucho. También si plantearte hacerlo con un futbolista más polivalente que no sea solo lateral… Ahora mismo mo te puede decir, mo sé si vendrá alguien”.