Álvaro Cervera valoró en rueda de prensa la derrota sufrida por el Real Oviedo en el campo del Andorra.

“Lo tiramos todo por la borda en dos minutos"

“Hemos conseguido venir a un campo donde el rival hace muchas ocasiones y que no pase nada. En dos minutos lo tiramos todo por la borda. En el partido no ha pasado nada. No nos crearon ninguna ocasión. Con todo a favor, en un minuto nos han expulsado a un jugador y luego hemos hecho un penalti. No hay otra explicación, ellos no consiguieron salir con claridad casi en ningún momento y nosotros tampoco".

Por qué no hizo campos tras la expulsión

"La expulsión no la he visto. Estaba esperando a ver cómo se posicionaban ellos en el campo para ver si convenía más hacer un cambio por dentro o por fuera. Cuando tienes uno más intentas controlar el balón y a partir decidir dónde hacer el cambio. En ese impás llegó la segunda amarilla a Luismi y se fue todo al traste".

“Es un golpe muy duro”

"Es un golpe muy duro, pero yo llevo mucho tiempo en el fútbol y soy consciente de que estas pueden pasar, pero es muy duro que te pase algo como lo de hoy. La situación es muy preocupante por muchas cosas: por lo que se ve en el campo, porque es el tercer penalti y la tercera expulsión en contra… son cosas que hay que analizar".