El Real Oviedo Femenino sacó un punto de su primer partido fuera de casa, visitó al Rayo Vallecano B, en un vibrante encuentro que reflejó un empate a dos tantos final. Las azules se acomodan en la zona noble de la tabla tras las dos primeras jornadas, con 4 puntos sobre los 6 que había en juego. Andrea Suárez optó por un once formado por Sarita; Gema Ginés, Alejandra, Iglesias, Riquelme; Crespo, Abi Quiroz, Ana Buceta; Nerea, Eferl, Andrea. El choque empezó en contra, con gol de las locales a los 22 minutos, pero no tardaron en reaccionar las azules, con un tanto de Eferl al minuto siguiente. Ya en el segundo acto, se adelantó el Oviedo: el gol fue de Sheila, a los 78 minutos. Cuando saboreaban el triunfo, las de Andrea Suárez vieron cómo se escapaban dos puntos con un tanto del Rayo B a 5 del final.