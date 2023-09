La crisis azul, un cóctel fatal

Un mes y seis días después de arrancar la Liga, tras un mercado "ilusionante" coronado con la vuelta de Cazorla, el Oviedo está en una situación peor que hace justo un año. Por aquel entonces, con Bolo, el Oviedo llevaba 8 puntos de 18 posibles. Hoy y ahora, con Cervera, suma solo tres en el mismo periodo. Las causas que han llevado al equipo azul a una crisis de semejante magnitud, absolutamente inesperada tras los apuros del curso pasado, son muchas y variadas. Internamente se apunta a un cóctel fatal en el que se suman la plaga (otra) de lesiones, el mal momento de varios jugadores clave, la escasa adaptación de varios fichajes y, por supuesto, una mala lectura y aplicación del entrenador, Álvaro Cervera, en la cuerda floja pocos meses después de firmar un contrato de dos años.

El cántabro, un técnico previsible que va de cara, hizo varios movimientos en Andorra que prácticamente nadie entendió. Con uno de más, faltando casi media hora, no agitó el árbol más allá de un retoque puntual. Pese al incontable goteo de bajas, en el banquillo estaban Masca, muy de su gusto, y Paulino, titular en los dos últimos partidos. No entraron hasta el minuto 86, ya diez para diez, y con poco tiempo. La sorprendente decisión de Cervera, que habitualmente acierta más que falla con los cambios, fue más allá en el descuento, dando entrada a Cardero por Viti y a Sesé por Colombatto, sin apenas tiempo por disputarse.

Su análisis posterior del partido, aún con las pulsaciones altas tras el partido, también inquietó dentro y fuera. El técnico, calmado, insistió en que al equipo se le había ido el partido por la expulsión de Luismi y el posterior penalti, en dos acciones completamente evitables Más allá del entrenador, el análisis deportivo no es muy distinto al de hace un año. El Oviedo de Cervera lleva solo dos goles a favor en seis encuentros. Ningún equipo de la categoría (igualito que el curso pasado) mete menos goles. La cifra de tantos en contra no parece muy preocupante, cinco en total, pero el handicap ofensivo vuelve a ser el principal problema. No es una cuestión de puntería, si no de creación. Problemas que, por repetidos, vuelven a aparecer en el momento de dudas.

Lo mismo sucede con las bajas, con otra plaga de lesiones que deja al equipo en cueros. Además, en el listado de bajas hay muchos titulares mientras se espera que los que están aparezcan de verdad. Porque es ese, el rendimiento individual de varios jugadores, otro factor de riesgo en este inicio de Liga, a ojos internos. Un ejemplo claro es Luismi, gladiador de Cervera, que busca su mejor nivel. También empieza a preocupar la falta de encaje de Seoane, uno de los fichajes de relumbrón mientras Cazorla calienta en El Requexón. Todo ello, entrenador, lesiones, rendimientos... conduce a la crisis actual, la enésima.