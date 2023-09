El ya exentrenador del Oviedo, Álvaro Cervera, se despidió esta tarde del oviedismo en una carta abierta distribuida por el club azul. A continuación, la carta íntegra.

"Queridos oviedistas. En el fútbol y en la vida las cosas no siempre son como nos gustaria y hoy llega para mí el triste momento de la despedida del Real Oviedo. La pasada temporada afronté junto a mi cuerpo técnico el reto de reconducir la situación del equipo, creo que lo logramos y además fuimos capaces de generar ilusión. Esta temporada afrontábamos el reto de seguir haciendo crecer al equipo, pero las circunstancias han sido adversas desde el primer momento.

El fútbol muchas veces es caprichoso y las cosas no salen como se espera o como se merece. En cualquier caso quiero dejar claro que para mí ha sido un honor entrenar a este equipo, que he disfrutado de momentos muy emocionantes y que siempre estaré agradecido con el club. Espero que algún dia este equipo pueda volver a donde se merece y estaré junto a los oviedistas para celebrarlo. Quiero dar las gracias a todo el oviedismo, a la ciudad que me acogió desde el primer momento y a todos en general por estos meses en losque me he sentido uno más de vosotros. 0s deseo lo mejor en el futuro y ¡Hala Oviedo¡".