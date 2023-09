"Siempre va a por el rival y quiere el balón": así es el estilo de Carrión, nuevo entrenador del Oviedo

De Álvaro Cervera a Luis Carrión. El Oviedo ha dado un giro de 180 grados para salir de la grave crisis deportiva de este inicio de Liga (tres puntos de 18) que está poniendo en jaque el proyecto de Pachuca. La contratación del nuevo entrenador, adelantada hoy por LA NUEVA ESPAÑA, supone un cambio radical en la filosofía del equipo.

Luis Carrión, 44 años, ex del Cartagena, es un técnico joven con una clara vocación ofensiva que, a priori, va más en consonancia con la filosofía de Pachuca de ser protagonistas.

“La plantilla del Oviedo le pega y él es un técnico ofensivo; siempre va a por el rival”, explica Dani Barrio, exportero del Oviedo, que tuvo a Carrión de entrenador en el Numancia y en el Melilla. Barrio explica su método con un ejemplo: “Él te pone un video de un rival y te dice 'ellos atacan así pero no eso me importa tanto, lo que me importa es cómo hacerles daño'. A Bastón y a los de arriba les va a venir bien un entrenador así. Es un cambio radical de la manera de enfocar todo”, recalca Barrio.

“Cazorla, Seoane o Colombatto querrán más balón y lo van a tener. Incluso en Melilla (Segunda B) jugábamos a tenerla, mira la Copa contra el Madrid, cuando nos dijo: "Nos meterán 5 o 6 pero vamos a jugar con nuestro estilo. Primera media hora no la olieron". Él dice "si sale mal no cambiaremos, no nos meteremos atrás", asegura el exportero azul, ya retirado.

“Gestiona muy bien los grupos. Te dice las cosas claras, pero se lleva bien con el futbolista. Es sincero. Lo que dice va en concordancia con lo que hace. Tiene una gran lectura de los partidos. Llegabas al descanso, cambiaba un par de cosas y mejoraba. Y ahí al jugador le convence. Ve a los rivales y detectaba su debilidad”, finaliza Barrio.

Carrión tiene muy claro el esquema para sus equipos y no se suele mover de un 4-3-3 o un 4-2-3-1. “Quiere todo el rato sacar el balón de atrás, presionar arriba y luego va a muerte a por el partido, no especula nada. Cervera es de rigor táctico, que tiene pros y contras, y Carrión es más alocado”, asegura otro futbolista que tuvo de entrenador a Carrión, que añade: “Al Oviedo le van a meter goles, pero también va a meterlos. Estad preparaos para un 3-2, un 2-3…Carrión va a empatar poquísimo”, avisa, con sorna.

Sobre la gestión de grupos, este futbolista define a Carrión como “cercano”. Y lo pone como ejemplos. “Tiene una virtud: logra que el futbolista esté contento, incluso al que no juega. Sus entrenamientos son atractivos por la dinámica de ejercicios y con él te sientes futbolista. Sus sesiones son todo balón: posesiones, tiros a puerta…”, finaliza este futbolista. Carrión se pondrá mañana a las órdenes en su nueva función: entrenar al Oviedo.